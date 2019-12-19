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سياسة|الإمارات

معارض إماراتي يكشف عن فساد داخل النيابة يتعلق بالمعتقلين (فيديو)

المعارض الإماراتي حمد الشامسي
المعارض الإماراتي حمد الشامسي
19/12/2019

كشف المعارض الإماراتي حمد الشامسي المقيم في إسطنبول، عن فساد النيابة العامة والقضاء، وخاصة فيما يتعلق بملف المعتقلين داخل السجون الإماراتية.

وقال الشامسي في مقطع فيديو عبر يوتيوب، إن النيابة مُتهمة بتزوير الأدلة والتستر على جرائم التعذيب بحق المعتقلين والفشل في تطبيق القانون.

واستدل على حديثه بوثائق مرتبطة بحادثة اعتقال أحمد الزعابي في 2012، تؤكد بُطلان القضية من أساسها بسبب تزوير الأدلة المتعلقة بحادثة الاعتقال.

وأشار الشامسي، إلى تعمد النيابة التستر على جريمة التعذيب بحق المعتقل الزعابي، مضيفًا أن النيابة لم تبحث عن العدالة بل عن إدانة للمعتقلين.

معارض إماراتي يكشف عن ملفات فساد بالنيابة العامة تتعلق بملف المعتقلين

 

وأوضح، الشامسي، أن أكثر من 70 معتقلًا يقبعون داخل سجون الإمارات بسبب الفساد والتزوير في الأوراق القضائية.

وقال إن المعتقلة علياء عبد النور اُعتقلت في ظروف مشابهة لقضية الزعابي، وتوفيت داخل السجون بسبب فساد النيابة.

وتطرق، الشامسي، إلى وجود معتقلين مرضى لم تسمح النيابة بالإفراج عنهم، في الوقت الذي تعمل فيه السلطات القضائية على الإفراج عن معتقلين أجانب مراعاة لظروفهم الصحية.

وختم المعارض الإماراتي، حديثه بالإشارة إلى المجلس الأعلى للاتحاد كجهة وحيدة  يُمكن أن تصلح النيابة والقضاء وتنقذ (تحفظ) حقوق الناس المختلفة.

https://twitter.com/ALshamsi789/status/1207594258452140033?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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