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سياسة

"لا تخافي".. لقطة مؤثرة لانتشال طفلة سورية حية من تحت الركام

19/12/2019

بث الدفاع المدني السوري مقطعا لمتطوع بتل مرديخ شرقي إدلب يتحدث مع طفلة عالقة تحت الأنقاض قائلاً "حبيبتي لا تخافي..ياللا رح نطالعك" ليتم إخراجها من تحت الأنقاض وهي على قيد الحياة.

كما بث الدفاع المدني السوري على فيسبوك، مقاطع فيديو توثق لحظات وصفها بالمرعبة يمر بها عناصر الدفاع المدني حيث تم استهدافهم بغارات مزدوجة روسية أثناء عملهم على إنقاذ المصابين في البلدة.

وقالت وسائل إعلام سورية (معارضة)، إن أطفالا عدة أصيبوا جراء قصف بصواريخ فراغية من الطيران الحربي الروسي على قرية تل مرديخ في ريف إدلب الشرقي في الشمال السوري.

وبثت وسائل إعلام محلية صورا تظهر المصابين من الأطفال أثناء تليقهم العلاج بعد إصابتهم، وبث الصحفي السوري "حافظ ترمان" على فيسبوك مقطع فيديو لطفل صغير مصاب يطلب الذهاب لأمه والدماء تملأ وجهه.

وقالت وسائل إعلام محلية سورية إن الطيران المروحي التابع للنظام السوري استهدف، صباح اليوم الخميس، بالبراميل المتفجرة قرية صهرة تلمنس شرق مدينة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي.

وبث المركز الإعلامي العام على "فيسبوك" مقطع فيديو يوثق لحظة استهداف الطيران المروحي بعدة براميل متفجرة قرية ضهرة تلمنس شمالي سوريا.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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