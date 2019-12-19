عقب تضامنه مع الإيغور.. شركة ألعاب صينية تحذف أوزيل من لعبة كرة القدم

قامت شركة نيتياس الصينية بحذف شخصية لاعب نادي أرسنال الإنجليزي، مسعود أوزيل، من لعبة كرة القدم الخاصة بمنصات ألعاب الفيديو "برو ايفولوشن سوكر" Pro Evolution Soccer.

وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الشركة قامت بحذف أوزيل من 3 إصدارات من اللعبة في الصين.

ونقلت الصحيفة عن الشركة المسؤولة عن نشر اللعبة في الصين بأن تصريحات أوزيل كانت "مؤذية".

China's State-run CCTV removed @Arsenal's Sunday match against @ManCity from its broadcast schedule, after Arsenal star @MesutOzil1088's false comments on Xinjiang disappointed Chinese fans and football governing authorities. Online broadcaster PPTV may also stop airing the game. pic.twitter.com/Ly1WQtcqGg — Global Times (@globaltimesnews) December 15, 2019

ويأتي ذلك الحذف ضمن سلسلة من الردود الصينية على منشور اللاعب المسلم الذي استنكر فيه الانتهاكات التي ترتكبها الصين بحق مسلمي الإيغور، وحرق المصاحف، وصمت المسلمين إزاء ذلك.

وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، قد تضامن مع أوزيل وناديه أرسنال الإنجليزي في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" أمس، كتب فيها: "يمكن لأجهزة الدعاية الخاصة بالحزب الشيوعي بالصين أن تحظر مباريات أوزيل وأرسنال طوال الموسم، إلا أن الحقيقة ستنتصر في النهاية، ولا يمكن للحزب أن يخفي عن بقية العالم انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان ضد الإيغور والأديان".

وكان الاتحاد الصيني لكرة القدم قد استنكر تصريحات اللاعب ووصفها بغير اللائقة، في حين منع التلفزيون الصيني بث مباراة أرسنال الماضية أمام مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي.

China's State-run CCTV removed @Arsenal's Sunday match against @ManCity from its broadcast schedule, after Arsenal star @MesutOzil1088's false comments on Xinjiang disappointed Chinese fans and football governing authorities. Online broadcaster PPTV may also stop airing the game. pic.twitter.com/Ly1WQtcqGg — Global Times (@globaltimesnews) December 15, 2019

وحدث ذلك في ظل تبرؤ نادي أرسنال الإنجليزي مما نشره لاعبه، في بيان على موقع ويبو الصيني.