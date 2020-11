عقب تضامنه مع الإيغور.. شركة ألعاب صينية تحذف أوزيل من لعبة كرة القدم

قامت شركة نيتياس الصينية بحذف شخصية لاعب نادي أرسنال الإنجليزي، مسعود أوزيل، من لعبة كرة القدم الخاصة بمنصات ألعاب الفيديو "برو ايفولوشن سوكر" Pro Evolution Soccer.

وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الشركة قامت بحذف أوزيل من 3 إصدارات من اللعبة في الصين.

ونقلت الصحيفة عن الشركة المسؤولة عن نشر اللعبة في الصين بأن تصريحات أوزيل كانت "مؤذية".

China's State-run CCTV removed @Arsenal's Sunday match against @ManCity from its broadcast schedule, after Arsenal star @MesutOzil1088's false comments on Xinjiang disappointed Chinese fans and football governing authorities. Online broadcaster PPTV may also stop airing the game. pic.twitter.com/Ly1WQtcqGg

— Global Times (@globaltimesnews) December 15, 2019