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سياسة

صحيفة بريطانية تكشف تجسس طالبة مصرية على ريجيني

الباحثة المصرية نورا وهبي مع الطالب الإيطالي جوليو ريجيني
الباحثة المصرية نورا وهبي مع الطالب الإيطالي جوليو ريجيني
19/12/2019

قالت صحيفة التايمز البريطانية إن الادعاء الإيطالي توصل إلى أن باحثة مصرية كانت زميلة للطالب الإيطالي في جامعة كامبريدج أبلغت الأمن المصري بتحركاته.

وكتب مراسل الصحيفة في إيطاليا في تقرير بعنوان "الطالب القتيل تعرض لخيانة من أصدقائه في القاهرة"، أن الطالب الإيطالي جوليو ريجيني تمت خيانته من قبل زميلة له في جامعة كامبرديج تدعى نورا وهبي.

وقامت نورا بحسب الصحيفة بالتجسس على ريجيني هي واثنين من أصدقائه، إذ أبلغت السلطات المصرية بتحركاته، عندما كانا يدرسان معا في كامبرديج عام 2011.

وأورد التقرير أن نورا كانت تتواصل مع مجند سابق ووكيل سفريات اسمه رامي كان بدوره على اتصال مباشر بأحد المسؤولين الأمنيين المتهمين بقتل ريجيني واسمه مجدي ابراهيم عبدالعال شريف.

وكان جوليو ريجيني (26 عاما) قد عثر على جثته بمصر في فبراير/ شباط 2016 وعليها آثار تعذيب، ما تسبب في توتر العلاقات بين روما والقاهرة.

وتراوحت تعليقات المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين رافض لما نشرته الصحيفة، وآخرين طالبوا نورا وهبي بالرد على ما نشر وعدم الصمت.

وكان لافتا أن نورا وهبي قامت بتغيير إعدادات حسابها على موقع تويتر بعد نشر الصحيفة البريطانية لتقريرها، وحولته إلى حساب محمي يخفي التغريدات لغير المتابعين، ولا يسمح لأحد بمتابعة الحساب إلا بموافقة صاحبته.

حساب نورا وهبي على موقع تويتر

 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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