صحيفة بريطانية تكشف تجسس طالبة مصرية على ريجيني

قالت صحيفة التايمز البريطانية إن الادعاء الإيطالي توصل إلى أن باحثة مصرية كانت زميلة للطالب الإيطالي في جامعة كامبريدج أبلغت الأمن المصري بتحركاته.

وكتب مراسل الصحيفة في إيطاليا في تقرير بعنوان "الطالب القتيل تعرض لخيانة من أصدقائه في القاهرة"، أن الطالب الإيطالي جوليو ريجيني تمت خيانته من قبل زميلة له في جامعة كامبرديج تدعى نورا وهبي.

وقامت نورا بحسب الصحيفة بالتجسس على ريجيني هي واثنين من أصدقائه، إذ أبلغت السلطات المصرية بتحركاته، عندما كانا يدرسان معا في كامبرديج عام 2011.

وأورد التقرير أن نورا كانت تتواصل مع مجند سابق ووكيل سفريات اسمه رامي كان بدوره على اتصال مباشر بأحد المسؤولين الأمنيين المتهمين بقتل ريجيني واسمه مجدي ابراهيم عبدالعال شريف.

وكان جوليو ريجيني (26 عاما) قد عثر على جثته بمصر في فبراير/ شباط 2016 وعليها آثار تعذيب، ما تسبب في توتر العلاقات بين روما والقاهرة.

وتراوحت تعليقات المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين رافض لما نشرته الصحيفة، وآخرين طالبوا نورا وهبي بالرد على ما نشر وعدم الصمت.

من معرفتي بقضية جوليو ريجيني، مش مريح ولا طبيعي التسريب اللي حصل بخصوص نورا وهبي، وغالبا له أهداف محددة.حسب معرفتي نورا من أقرب الناس لريجيني ومن أكثر الناس اللي ساعدته في مصر. وحسب مكالمات مع عدد من أصدقاء ريجيني، اليوم، هما بيستبعدوا السيناريو ده. أعتقد الموضوع محتاج تأني وحكمة — Ahmed Ragab (@Ragab) December 19, 2019

احنا بننشر اتهامات رسمية ايطالية بناءا على تحقيقات سنين وأدلة هي رفضت ترد عليها أو ترد على الصحافة حتى، ده كل اللي بنعمله، لو في كلام ممكن يوجه لحد يوجه ليها تطلع ترد، بسيطة — Ahmed Al-ish (@AhmdAlish) December 19, 2019

نورا وهبي @Nouwahby عملت حسابها خاص protected حالا. وده شيء غريب جدا. لو هي مهتمة ترد أو تدافع عن نفسها، المفروض انها تطلع وتتكلم مش تقفل حسابها على ال١٩٠ اللي بيتابعوها. — Abdelrahman Ayyash (@3yyash) December 19, 2019

وكان لافتا أن نورا وهبي قامت بتغيير إعدادات حسابها على موقع تويتر بعد نشر الصحيفة البريطانية لتقريرها، وحولته إلى حساب محمي يخفي التغريدات لغير المتابعين، ولا يسمح لأحد بمتابعة الحساب إلا بموافقة صاحبته.

حساب نورا وهبي على موقع تويتر