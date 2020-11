شاهد: مسلح يقتل 3 أشخاص قرب المخابرات الروسية

قتل 3 أشخاص، الخميس، في إطلاق نار قرب مبنى هيئة الأمن الفدرالي الروسي في العاصمة موسكو.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن شهود عيان أن شخصا مجهولا أطلق النار من سلاح رشاش، بالقرب من المبنى.

