شاهد: مسلح يقتل 3 أشخاص قرب المخابرات الروسية

قتل 3 أشخاص، الخميس، في إطلاق نار قرب مبنى هيئة الأمن الفدرالي الروسي في العاصمة موسكو.

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ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن شهود عيان أن شخصا مجهولا أطلق النار من سلاح رشاش، بالقرب من المبنى.

Moscow: The moment when one of the three assailants near the FSB HQ was killed. pic.twitter.com/8Wc3qXL9Rm — Ali Özkök (@Ozkok_A) December 19, 2019

وأضافت أن إطلاق النار أسفر عن مقتل 3 أشخاص، دون توضيح هويتهم.

Breaking: Shooting attack reported at the Federal Security Service (FSB) headquarters in Moscow, Russia. Three gunmen have been killed. pic.twitter.com/dfKlVJbqfp — PM Breaking News (@PMBreakingNews) December 19, 2019

وقال شاهد عيان: "سمعنا صوت إطلاق رصاص وصراخا، وتم دفع الناس من الشارع إلى داخل المباني المجاورة لحمايتهم".

ولم تذكر القناة مزيدا من التفاصيل، كما لم يرد تعليق رسمي حتى الآن.

تحييد مطلق النار

وأعلنت السلطات الروسية، الخميس، عن تحييد مسلح أطلق النار قرب مبنى هيئة الأمن الفدرالي الروسي في العاصمة موسكو.

وذكر مركز العلاقات العامة التابع للهيئة أنه يجري حاليا التحقق من هوية مطلق النار، حسبما نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأكد المركز سقوط قتلى وجرحى بإطلاق النار، دون تحديد أرقام.

و قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) إنه تم إطلاع الرئيس فلاديمير بوتين على إطلاق النار، حسب المصدر نفسه.