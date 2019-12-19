البث الحي
سياسة|روسيا

شاهد: مسلح يقتل 3 أشخاص قرب المخابرات الروسية

قتل 3 أشخاص في إطلاق نار قرب مبنى هيئة الأمن الفدرالي الروسي في العاصمة موسكو
قتل 3 أشخاص في إطلاق نار قرب مبنى هيئة الأمن الفدرالي الروسي في العاصمة موسكو
19/12/2019

قتل 3 أشخاص، الخميس، في إطلاق نار قرب مبنى هيئة الأمن الفدرالي الروسي في العاصمة موسكو.

https://twitter.com/sotiridi/status/1207692397423005696?ref_src=twsrc%5Etfw

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن شهود عيان أن شخصا مجهولا أطلق النار من سلاح رشاش، بالقرب من المبنى.

وأضافت أن إطلاق النار أسفر عن مقتل 3 أشخاص، دون توضيح هويتهم.

وقال شاهد عيان: "سمعنا صوت إطلاق رصاص وصراخا، وتم دفع الناس من الشارع إلى داخل المباني المجاورة لحمايتهم".

ولم تذكر القناة مزيدا من التفاصيل، كما لم يرد تعليق رسمي حتى الآن.

تحييد مطلق النار

وأعلنت السلطات الروسية، الخميس، عن تحييد مسلح أطلق النار قرب مبنى هيئة الأمن الفدرالي الروسي في العاصمة موسكو.

وذكر مركز العلاقات العامة التابع للهيئة أنه يجري حاليا التحقق من هوية مطلق النار، حسبما نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأكد المركز سقوط قتلى وجرحى بإطلاق النار، دون تحديد أرقام.

و قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) إنه تم إطلاع الرئيس فلاديمير بوتين على إطلاق النار، حسب المصدر نفسه.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

مصر: قتلى ومصابين في انهيار عقارين بعد أمطار غزيرة بالإسكندرية (فيديو)

الأمطار تُغرق الإسكندرية (موافع التواصل)

مليون شخص حصلوا على لقاحين صينيين ضد كورونا.. تعرف عليه

تجرى تجارب على اللقاح الصيني في عدة دول بينها دول عربية (رويترز)

"تعرضوا للضرب وأجبِروا على تحويل أموالهم".. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الأمراء السعوديين

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان (غيتي)

رغم تطويرها في وقت قياسي.. رسالة طمأنة من فاوتشي بشأن لقاحات كورونا

د. أنتوني فاوتشي: يبدو أن الفيروس يتناسخ بشكل أكبر وقد تكون عدواه أقوى (رويترز)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

ماكرون يتهم تركيا بتأجيج حملة معادية لفرنسا في أفريقيا

ماكرون يتهم تركيا وروسيا بتأجيج حملة معادية لفرنسا في أفريقيا (غيتي)

الخطوط التركية تبدأ شحن لقاحات كورونا لـ400 وجهة حول العالم

طائرات الشحن التركية تبدأ نقل لقاح فيروس كورونا المستجد من الصين إلى أنحاء العالم (رويترز)

صبغة شعر رودي جولياني محامي ترمب تثير ضجة (فيديو)

(الجزيرة)