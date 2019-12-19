شاهد: حريق في مبنى بالقيادة العامة للجيش السوداني بالخرطوم

اندلع حريق بأحد المباني في القيادة العامة للجيش السوداني بالخرطوم، اليوم الخميس، دون ورود تقارير عن خسائر.

ونقلت "الجزيرة مباشر" عن مصادر في الجيش السوداني بأن الحريق اندلع في الطابق العاشر في مبني قيادة القوات البرية بمقر وزارة الدفاع السودانية، وأنه لا توجد خسائر في الأرواح.

وأوضحت المصادر أن تماسا كهربائيا تسبب في الحريق ويجري إخماده حاليًا، وستعلن وزارة الدفاع عن بيان لتوضيح الحادثة.

ونقلت بعض مواقع التواصل الاجتماعي، أن القوات المسلحة أعلنت السيطرة على حريق محدود جدًا في الطابق العاشر ببرج قيادة القوات البرية دون وقوع خسائر في الأرواح.