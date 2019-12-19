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سياسة|السودان

شاهد: حريق في مبنى بالقيادة العامة للجيش السوداني بالخرطوم

19/12/2019

اندلع حريق بأحد المباني في القيادة العامة للجيش السوداني بالخرطوم، اليوم الخميس، دون ورود تقارير عن خسائر.

ونقلت "الجزيرة مباشر" عن مصادر في الجيش السوداني بأن الحريق اندلع في الطابق العاشر في مبني قيادة القوات البرية بمقر وزارة الدفاع السودانية، وأنه لا توجد خسائر في الأرواح.

وأوضحت المصادر أن تماسا كهربائيا تسبب في الحريق ويجري إخماده حاليًا، وستعلن وزارة الدفاع عن بيان لتوضيح الحادثة.

ونقلت بعض مواقع التواصل الاجتماعي، أن القوات المسلحة أعلنت السيطرة على حريق محدود جدًا في الطابق العاشر ببرج قيادة القوات البرية دون وقوع خسائر في الأرواح.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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