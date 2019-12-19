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سياسة

خليل زاد: المحادثات مع طالبان تقترب من "مرحلة مهمة"

المبعوث الأمريكي لعملية السلام في أفغانستان زلماي خليل زاد
المبعوث الأمريكي لعملية السلام في أفغانستان زلماي خليل زاد
19/12/2019

قال المبعوث الأمريكي للمصالحة في أفغانستان زلماي خليل زاد إن المحادثات مع حركة طالبان تقترب من "مرحلة مهمة".

أوضح زاد في سلسلة من التغريدات على تويتر الليلة الماضية "إننا نقترب من مرحلة مهمة في عملية السلام الأفغانية".

خليل زاد في كابل

من ناحية أخرى، واصل خليل زاد زيارة للعاصمة الأفغانية كابل، والتقى بالرئيس أشرف غني والرئيس التنفيذي عبد الله عبد الله والرئيس السابق حامد كرزاي، كما التقى عددًا من الناشطات والسياسيين.

المبعوث الأمريكي للمصالحة في أفغانستان خليل زاد، وصف زيارته لكابل التي استمرت يومين، بأنها كانت "رحلة بناءة".

وأوضح أن المشاورات التي أجراها خلال الزيارة تركزت على الجهود الرامية إلى الحد من العنف وتمهيد الطريق لمفاوضات أفغانية -أفغانية.

وعلى صعيد متصل، ذكر مكتب الرئيس الأفغاني، في بيان، أن خليل زاد أطلع الرئيس غني، على ما جرى خلال المحادثات الأخيرة بين طالبان والمسؤولين الباكستانيين.

وأوضح البيان أن الجانبين بحثا وقف إطلاق النار، كما أعرب الجانبان عن أملهما في أن يتم أولا وقف إطلاق النار من أجل دفع السلام في البلاد.

جاءت زيارة خليل زاد بعد توقف التفاوض بين الولايات المتحدة وحركة طالبان في أعقاب هجوم شنته حركة طالبان على قاعدة باغرام العسكرية الأمريكية الأسبوع الماضي، أسفر عن مقتل مدنيين أفغانيين اثنين وإصابة أكثر من 70 آخرين.

كانت الولايات المتحدة قد استأنفت التفاوض مع حركة طالبان بالدوحة في وقت سابق من الشهر الجاري بعدما كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قطعها في سبتمبر/أيلول. 

المصدر : الألمانية
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