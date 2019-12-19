تضامن واسع مع زوجة أسير فلسطيني تحدثت عن معاناة زوجها [فيديو]

تفاعل مغردون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع بهية النتشة زوجة الأسير ماهر الهشلمون، المحكوم بالمؤبد في سجون الاحتلال.

وتحدثت النتشة في مقطع فيديو بثته على تويتر، حول ما دار بينها وبين زوجها خلال زيارته في السجن، وكان الحديث الأبرز بينهما هو تمني زوجها الأسير رؤية السماء بلا شِباك السجون.

وأكدت زوجة الأسير المحكوم بالمؤبد، أن لدى الأسرى "كرامة وطيبة وحلاوة روح" كبيرة رغم ما يتعرضون له.

وعبر المغردون عن تأثرهم بالحديث الذي دار بين بهية النتشة وزوجها الأسير، مؤكدين أن حال الأسير الهشلمون يمثل معاناة جميع الأسرى في سجون الاحتلال.

وأثنى نشطاء على النتشة باعتبارها مثالا لزوجة الأسير الصابرة المحتسبة المثقفة، معربين عن آمالهم بأن يتحرر جميع الأسرى من سجون الاحتلال.

https://twitter.com/abeer_alkalil5/status/1207289818088120321?ref_src=twsrc%5Etfw

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الأسير الهشلمون في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2014 بعد تنفيذه عملية دهس وطعن أدت إلى مقتل وإصابة عدد من الإسرائيليين قرب مفرق "غوش عتصيون" شمال الخليل.

والهشلمون، هو مواطن من مدينة الخليل ولديه طفلان هما عبادة ومريم.

محستش بنعمة الحرية صدقا إلا لما سلبت مني،كانت أمتع اللحظات الوقت العابر من نزولي من عربية الترحيلات حتي دخول المجمع،الناس ماشية من غير كلابش حواليك والسما في ملتقي بصرك وشايف شعاع الشمس براحتك ورجلك لامسة أرض غير أرض السجن

ربنا يرزق كل إخواننا بحريتهم وينتقم من كل ظالم وأتباعه https://t.co/Wti4rBxIdb — Ahmed fouda (@ahmed25195) December 17, 2019

قعدت ٦ شهور في سجن مركزي مبشوفش الشمس إلا وقت الزيارة اللي مدتها لا تتجاوز ٣ دقائق كل أسبوع

مجرد رؤية السما والشمس كانت أمنية كنت ببقى ف أقصى مراحل النعيم لما بترحل للمحكمة عشان الجلسات وانزل من عربية الترحيلات أمشي خطوات على الأرض زي الناس اللي ماشية كدا عادي واشم هوا طبيعي https://t.co/WQGFldG6AB — مُعتَصِم (يصرخ متألماً) (@Moatasemelkham1) December 17, 2019

https://twitter.com/laila1994l221/status/1207189531935596545?ref_src=twsrc%5Etfw

اعادة تغريد ثانية .. صرت شايف المقطع عشرين مرة ..

هادول الاسرى بيستاهلوا منا كتير .. مش بس شعارات.. بدنا شغل كتير عشانهم.. عشان حريتهم.. عشان يشوفوا السما من غير ما يحسوا حالهم في قفص .. https://t.co/yFqyqXCgll — إسلام بدر (@islambader1988) December 18, 2019

تساؤل صادم من الأسير الفلسطيني بسجون الاحتلال ماهر الهشلمون لزوجته بهية النتشة. ماهر 34 عاماً من مدينة الخليل قام بتنفيذ عملية دهس، على مفرق تجمع "غوش عتصيون" قبل 3 سنوات فقتل مستوطنة وأصاب آخرين بجراح.

ماهر وبهية حكاية صموت توثق للتاريخ

بهية اصبري ماهر سيخرج رغم انف الاحتلال https://t.co/9r08EvCpTE — محمد الداية #فلسطين 🇵🇸 (@mohammedddaya1) December 19, 2019

حين يكون أقصى أحلام أسرانا البواسل خلف قضبان سجون الاحتلال الإسرائيلي؛

أن يروا السماء بدون أسلاك..

الصابرة المحتسبة بهية النتشة تروي لنا حلم زوجها الأسد الهصور ماهر الهشلمون.. https://t.co/CjpnQDhuln — محمد سعيد #فلسطين (@MohamdNashwan) December 19, 2019