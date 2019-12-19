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سياسة

تضامن واسع مع زوجة أسير فلسطيني تحدثت عن معاناة زوجها [فيديو]

بهية النتشة مع زوجها الأسير ماهر الهشلمون المحكوم بالمؤبد في سجون الاحتلال
بهية النتشة مع زوجها الأسير ماهر الهشلمون المحكوم بالمؤبد في سجون الاحتلال
19/12/2019

تفاعل مغردون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع بهية النتشة زوجة الأسير ماهر الهشلمون، المحكوم بالمؤبد في سجون الاحتلال.

وتحدثت النتشة في مقطع فيديو بثته على تويتر، حول ما دار بينها وبين زوجها خلال زيارته في السجن، وكان الحديث الأبرز بينهما هو تمني زوجها الأسير رؤية السماء بلا شِباك السجون.

وأكدت زوجة الأسير المحكوم بالمؤبد، أن لدى الأسرى "كرامة وطيبة وحلاوة روح" كبيرة رغم ما يتعرضون له.

وعبر المغردون عن تأثرهم بالحديث الذي دار بين بهية النتشة وزوجها الأسير، مؤكدين أن حال الأسير الهشلمون يمثل معاناة جميع الأسرى في سجون الاحتلال.

وأثنى نشطاء على النتشة باعتبارها مثالا لزوجة الأسير الصابرة المحتسبة المثقفة، معربين عن آمالهم بأن يتحرر جميع الأسرى من سجون الاحتلال.

https://twitter.com/abeer_alkalil5/status/1207289818088120321?ref_src=twsrc%5Etfw

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الأسير الهشلمون في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2014 بعد تنفيذه عملية دهس وطعن أدت إلى مقتل وإصابة عدد من الإسرائيليين قرب مفرق "غوش عتصيون" شمال الخليل.

والهشلمون، هو مواطن من مدينة الخليل ولديه طفلان هما عبادة ومريم.

https://twitter.com/laila1994l221/status/1207189531935596545?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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