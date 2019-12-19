البث الحي
سياسة|مصر

بعد4 سنوات: "شرم الشيخ" المصرية تستقبل أولى الرحلات البريطانية

الطائرة الروسية المنكوبة التي أسقطت في سيناء عام 2015
الطائرة الروسية المنكوبة التي أسقطت في سيناء عام 2015
19/12/2019

أعلنت مصر، الخميس، استقبال مطار شرم الشيخ الدولي (شمال شرق)، أولى رحلات الطيران غير المنتظمة "شارتر" الآتية من بريطانيا، بعد توقف أربع سنوات.

وأفادت وزارة الطيران المدني المصرية، في بيان، بوصول أولى الرحلات الجوية البريطانية المباشرة إلى مدينة شرم الشيخ، اليوم.

وأوضحت أن الرحلة تابعة لشركة طيران إنجليزية، وآتية من برمنغهام، وعلى متنها 110 ركاب.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت بريطانيا، رفع قيود الرِحلات الجوية إلى مطار شرم الشيخ، عقب حظر دام 4 سنوات.

وآنذاك أبلغت الحكومة البريطانية شركات الطيران بأنها لم تعد تنصح بعدم السفر إلى مطار شرم الشيخ، وفق بيان للسفارة البريطانية في القاهرة.

وفي عام 2015، فرضت بريطانيا وروسيا ودول أخرى، حظرًا على رحلاتها الجوية إلى المنتجعات السياحية بمصر، عقب وقوع حادث تفجير طائرة روسية فوق سيناء، أسفر عن مقتل 224 شخصا كانوا على متنها.

ورفعت بريطانيا حظر الطيران عن مصر، بعد روسيا التي قررت استئناف رحلاتها الجوية بين موسكو والقاهرة، في أبريل/نيسان 2018، بينما لم تستأنف رحلاتها إلى المنتجعات السياحية حتى الآن.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

مصر: قتلى ومصابين في انهيار عقارين بعد أمطار غزيرة بالإسكندرية (فيديو)

الأمطار تُغرق الإسكندرية (موافع التواصل)

مليون شخص حصلوا على لقاحين صينيين ضد كورونا.. تعرف عليه

تجرى تجارب على اللقاح الصيني في عدة دول بينها دول عربية (رويترز)

"تعرضوا للضرب وأجبِروا على تحويل أموالهم".. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الأمراء السعوديين

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان (غيتي)

رغم تطويرها في وقت قياسي.. رسالة طمأنة من فاوتشي بشأن لقاحات كورونا

د. أنتوني فاوتشي: يبدو أن الفيروس يتناسخ بشكل أكبر وقد تكون عدواه أقوى (رويترز)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

ماكرون يتهم تركيا بتأجيج حملة معادية لفرنسا في أفريقيا

ماكرون يتهم تركيا وروسيا بتأجيج حملة معادية لفرنسا في أفريقيا (غيتي)

الخطوط التركية تبدأ شحن لقاحات كورونا لـ400 وجهة حول العالم

طائرات الشحن التركية تبدأ نقل لقاح فيروس كورونا المستجد من الصين إلى أنحاء العالم (رويترز)

صبغة شعر رودي جولياني محامي ترمب تثير ضجة (فيديو)

(الجزيرة)