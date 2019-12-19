بعد4 سنوات: "شرم الشيخ" المصرية تستقبل أولى الرحلات البريطانية

أعلنت مصر، الخميس، استقبال مطار شرم الشيخ الدولي (شمال شرق)، أولى رحلات الطيران غير المنتظمة "شارتر" الآتية من بريطانيا، بعد توقف أربع سنوات.

وأفادت وزارة الطيران المدني المصرية، في بيان، بوصول أولى الرحلات الجوية البريطانية المباشرة إلى مدينة شرم الشيخ، اليوم.

وأوضحت أن الرحلة تابعة لشركة طيران إنجليزية، وآتية من برمنغهام، وعلى متنها 110 ركاب.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت بريطانيا، رفع قيود الرِحلات الجوية إلى مطار شرم الشيخ، عقب حظر دام 4 سنوات.

وآنذاك أبلغت الحكومة البريطانية شركات الطيران بأنها لم تعد تنصح بعدم السفر إلى مطار شرم الشيخ، وفق بيان للسفارة البريطانية في القاهرة.

وفي عام 2015، فرضت بريطانيا وروسيا ودول أخرى، حظرًا على رحلاتها الجوية إلى المنتجعات السياحية بمصر، عقب وقوع حادث تفجير طائرة روسية فوق سيناء، أسفر عن مقتل 224 شخصا كانوا على متنها.

ورفعت بريطانيا حظر الطيران عن مصر، بعد روسيا التي قررت استئناف رحلاتها الجوية بين موسكو والقاهرة، في أبريل/نيسان 2018، بينما لم تستأنف رحلاتها إلى المنتجعات السياحية حتى الآن.