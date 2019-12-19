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سياسة|السعودية

السعودية.. جلسة سرية مفاجئة للنطق بالحكم على سلمان العودة

الداعية السعودي المعتقل الشيخ سلمان العودة
الداعية السعودي المعتقل الشيخ سلمان العودة
19/12/2019

قال عبدالله نجل الداعية السعودي المعتقل سلمان العودة، إن المحكمة الجزائية المتخصصة سوف تعقد جلسة النطق بالحكم على والده اليوم، في جلسة مفاجئة خلافًا لما هو مقرر.

وأضاف عبدالله العودة عبر حسابه على موقع تويتر، أن الجلسة تأتي بعد فترة من التأجيل والتقديم والتغيير المتكرر وخلافًا لما قررته المحكمة سابقًا بعقد الجلسة في موعدها بعد شهر ونصف من آخر تأجيل.

ويُذكر أن المحكمة الجزائية أجلت آخر محاكمة للعودة في 27 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلى يوم 30 يناير/كانون الثاني عام 2020، وفق ما ذكر عبدالله العودة.

وأوقف الشيخ سلمان العودة بعدما نشر تغريدة في سبتمبر/أيلول 2017، رحّب فيها بطريقة غير مباشرة بإمكانية التوصل إلى حل للأزمة مع قطر.

وكان الشيخ سلمان العودة من بين كثيرين تم توقيفهم في منتصف سبتمبر/أيلول 2017، ومنهم كتّاب وصحفيون، في سياق حملة توقيفات استهدفت معارضين في المملكة.

وكان المدعي العام السعودي قد طلب إعدام الشيخ العودة عند بدء محاكمته في سبتمبر/أيلول 2018، بحسب ما نقلت صحف محلية، موضحة أيضًا أنه يواجه 37 تهمة.

حضر العودة عدة جلسات، بحسب نجله الذي أفاد بأنّ النيابة قدمت في إحدى تلك الجلسات "ما اعتبرته أدلّة ضده، وهذه الأدلة عبارة عن ألفي تغريدة منشورة في حسابه على تويتر".

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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