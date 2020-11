وزير الخارجية الأمريكي يتضامن مع موقف أوزيل تجاه مسلمي الإيغور

تضامن وزير الخارجية الأمريكي مع اللاعب الألماني المحترف في صفوف نادي أرسنال الإنجليزي، مسعود أوزيل، إزاء الإجراءات التي اتخذتها الصين بحق اللاعب مؤخرًا.

وقال الوزير في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل تويتر إنه بإمكان الأجهزة الدعائية الخاصة بالحزب الشيوعي الصيني أن تحظر مباريات أوزيل وأرسنال طوال الموسم، إلا أن الحقيقة ستنتصر في النهاية، وأنه لا يمكن للحزب أن يخفي عن بقية العالم انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان ضد الإيغور.

China’s Communist Party propaganda outlets can censor @MesutOzil1088 and @Arsenal’s games all season long, but the truth will prevail. The CCP can’t hide its gross #HumanRights violations perpetrated against Uighurs and other religious faiths from the world.

