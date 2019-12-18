وزير الخارجية الأمريكي يتضامن مع موقف أوزيل تجاه مسلمي الإيغور

تضامن وزير الخارجية الأمريكي مع اللاعب الألماني المحترف في صفوف نادي أرسنال الإنجليزي، مسعود أوزيل، إزاء الإجراءات التي اتخذتها الصين بحق اللاعب مؤخرًا.

وقال الوزير في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل تويتر إنه بإمكان الأجهزة الدعائية الخاصة بالحزب الشيوعي الصيني أن تحظر مباريات أوزيل وأرسنال طوال الموسم، إلا أن الحقيقة ستنتصر في النهاية، وأنه لا يمكن للحزب أن يخفي عن بقية العالم انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان ضد الإيغور.

China’s Communist Party propaganda outlets can censor @MesutOzil1088 and @Arsenal’s games all season long, but the truth will prevail. The CCP can’t hide its gross #HumanRights violations perpetrated against Uighurs and other religious faiths from the world. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) December 17, 2019

وكان اللاعب المسلم أوزيل قد نشر بيانا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي استنكر فيه صمت المسلمين عن الانتهاكات التي ترتكبها الحكومة الصينية بحق الأقلية المسلمة في إقليم الإيغور، مما أثار ردود أفعال صينية غاضبة.

وندد أوزيل، في بيانه، بممارسة الصين ضغوطا لإبعاد مسلمي الإيغور عن دينهم بشكل قسري.

واتخذت الصين موقفًا حادًا من اللاعب حيث وصف اتحاد كرة القدم الصيني ما نشره اللاعب بأنه "خيبة أمل"، ووصف تصريحاته بأنها "غير مقبولة".

كما منع التلفزيون الصيني بث مباراة أرسنال ومانشستر سيتي يوم أمس في الدوري الإنجليزي، اعتراضًا على موقف أوزيل.

ودافعت منظمة العفو الدولية عن أوزيل، وقالت في تغريدة عبر تويتر "نظرًا إلى انتقادات شديدة للاعبين من قِبل البعض في الصين، من المهم ألا يتراجع أرسنال تحت الضغط ويحاول خنق حق أوزيل في التعبير بحرية عن آرائه".

وأضافت في تغريدة أخرى "اتخذ مسعود أوزيل موقفًا هامًا في التحدث بشكل علني لدعم أولئك الذين يواجهون القمع الوحشي في شينجيانغ، وقد ساعد تدخله في زيادة الوعي العالمي بهذا الوضع المفزع".

Mesut Ozil has taken an important stand in speaking out in support of those facing brutal persecution in Xinjiang, & his intervention has helped raise global awareness of this shocking situation. — Amnesty International (@amnesty) December 17, 2019

وكان نادي أرسنال قد نشر بيانًا عبر حسابه على موقع "ويبو" باللغة الصينية، تبرأ فيه من منشورات أوزيل.