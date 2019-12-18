محاكمة ترمب برلمانيا: مجلس النواب يناقش لائحة الاتهام ضد الرئيس

بدأ مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، جلسة يتم خلالها طرح بندين في لائحة اتهامات عزل الرئيس دونالد ترمب، للتصويت.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن المناقشات في مجلس النواب يمكن أن تستغرق 6 ساعات قبل التصويت.

ويصوت المجلس على بندين يتعلق إحداهما بإساءة استخدام سلطته والآخر بعرقلة عمل الكونغرس.

ويجري مجلس النواب بقيادة الديمقراطيين تحقيقًا في مزاعم استغلال ترمب سلطته الرئاسية عبر الضغط على أوكرانيا لفتح تحقيق ضد أحد الخصوم السياسيين.

ويعود أساس القضية إلى محادثة هاتفية في 25 يوليو/تموز الماضي، طلب ترمب خلالها من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن "يهتم" بأمر جو بايدن، نائب الرئيس الديمقراطي السابق، المرشح لمواجهة ترمب في السباق إلى البيت الأبيض عام 2020.

ويُشتبه في أن ترمب ربط حينها مسألة صرف مساعدات عسكرية بقيمة 400 مليون دولار، يفترض أن تتسلمها أوكرانيا، بإعلان كييف أنها ستحقق بشأن نجل بايدن، الذي عمل بين عامي 2014 و2019 لدى مجموعة "غازبوريسما" الأوكرانية.

يتوقع أن يقر مجلس النواب إجراء محاكمة ترامب في جلسة اليوم (رويترز)

ترمب تهديد مستمر لأمننا القومي

وقالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، الأربعاء، إن الرئيس دونالد ترمب يمثل "تهديدا مستمرا لأمننا القومي".

وأضافت في مستهل جلسة للتصويت على بندين في لائحة الاتهامات المتعلقة بعزل الرئيس: "حقيقة الأمر، الرئيس يمثل تهديدا مستمرا لأمننا القومي وسلامة انتخاباتنا التي هي أساس ديمقراطيتنا".

وتابعت: "عندما تم الكشف عن مخالفات الرئيس، شن حملة غير مسبوقة وعشوائية من التحدي والعرقلة".

وضع مصالحه فوق أمننا القومي

وقال جيري نادلر، رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي إن الرئيس دونالد ترمب، وضع مصالحه السياسية الخاصة فوق مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة.

وأضاف نادلر، "يواجه الرئيس بُندين يجري التصويت عليهما، أحدهما يتعلق بإساءة استخدام سلطته، والآخر بعرقلة عمل الكونغرس".

وأوضح أن البند الأول يتهم ترمب باستخدام منصبه العام لإكراه حكومة أجنبية على مهاجمة منافسه السياسي.

فيما قال نادلر، إن البند الثاني يتعلق باتهام الرئيس الأمريكي "بخطوات متطرفة وغير مسبوقة لعرقلة تحقيقنا في سلوكه".

وأردف: "ترمب، وضع مصالحه السياسية الخاصة فوق أمننا القومي، فوق انتخاباتنا، وفوق نظامنا المتعلق بالضوابط والتوازنات".

وشدد نادلر، على أنه "بعد أشهر من التحقيق، لا يمكن أن يكون هناك جدال حول الأدلة الموجودة في أيدينا".

ويرفض ترمب تلك الاتهامات ويقول إنها "حملة مطاردة" ومحاولة "انقلاب ضده"، ويتوعد بالانتقام من الديمقراطيين في انتخابات العام المقبل.