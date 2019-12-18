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سياسة

شاهد: قصة ثورة السودان في ذكراها الأولى

18/12/2019

يحتفل السودان بمرور السنة الأولى لانطلاق الثورة، التي بدأت بسلسلة احتجاجات، كانت بدايتها الفعلية يوم 19 ديسمبر/كانون الأول من عام 2018 في بعض المدن السودانيّة.

وينشر موقع (الجزيرة مباشر) فيلمًا يوثق لهذه الثورة التي اسقطت حكم الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، الذي حكم البلاد بقبضة من حديد، بعد أن استولى على الحكم بانقلاب عسكري بمساعدة الإسلاميين.

الثورة السودانية الثالثة

الثورة السودانية 2018-2019.. بدأت باحتجاجات اندلعت يوم 19 ديسمبر/كانون الأول من عام 2018 في بعض المدن السودانيّة بسببِ ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وتدهور حال البلد على كل المستويات.

وبدأت الاحتجاجات ردًا على تردي الأوضاع الاقتصادية وغلاء أسعار المعيشة في مدينة الدمازين، ثم انتقلت إلى مدينتي بورتسودان شرق البلاد وعطبرة شمالها ثم امتدت إلى مدن أخرى من بينها العاصِمة الخرطوم، قبل أن تنتشر في بقية المدن السودانية بأكملها.

شهدت هذه الاحتجاجات السلميّة رد فعل عنيف من قِبل السلطات التي استعملت مُختلف الأسلحة في تفريقِ المتظاهرين بما فيها الغاز المدمع، والرصاص المطاطي وشهدت بعض المدن استخداما للرصاص الحيّ من قبل قوات الأمن السودانية، الأمر الذي تسبب في سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المتظاهرين.

المصدر : الجزيرة مباشر
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