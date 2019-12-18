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سياسة|سوريا

شاهد: طيران النظام السوري يدمر مسجدا بالبراميل المتفجرة

18/12/2019

قالت وسائل إعلام سورية إن الطيران المروحي السوري استهدف بالبراميل المتفجرة مسجد حسان بن ثابت في مدينة تلمنس بريف إدلب الجنوبي شمالي سوريا.

وتزامن ذلك مع قصف الطيران الحربي الروسي لأحياء سكنية على أطراف المدينة.

وبثت وسائل إعلام معارضة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وثقت آثار الدمار الناجم في المسجد جراء القصف، كما وثق مركز إدلب الإعلامي لحظة إسقاط الطيران الحربي الروسي قذائف صاروخية على أطراف المدينة.

وقالت وسائل إعلام محلية معارضة إن الطيران الحربي السوري، المدعوم من روسيا، استهدف، صباح اليوم الأربعاء، أحياء سكنية في مدينة معرة النعمان ريف إدلب الشرقي شمالي سوريا.

وبثت مراكز إعلامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وثقت لحظة استهداف المدينة.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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