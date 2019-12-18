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شاهد: صينية تلقي قصيدة بالفصحى للإمام الشافعي

18/12/2019

في اليوم العالمي للغة العربية، ألقت جينغ تشانغ من قسم أخبار الأمم المتحدة للغة الصينية، قصيدة بالفصحى للإمام الشافعي، كما حيا فريق التواصل بالمنظمة الجميع بيوم لغة الضاد.

واعتمدت الأمم المتحدة، تاريخ الثامن عشر من شهر ديسمبر/كانون الأول، من كل عام، يوما عالميًا للغة العربية.

اختيار اليوم، وتخصيصه للاحتفال العالمي باللغة العربية، جاء مصادفًا لليوم الذي صدر فيه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، عام 1973، لإدخال اللغة العربية إلى لغات المنظومة الأممية المعتمدة، إلى جانب الإنجليزية والصينية والإسبانية والفرنسية والروسية.

اليونسكو تحتفل

وتحتفل منظمة الأمم المتحدة، للتربية والعلم والثقافة، (اليونسكو) باليوم العالمي للغة العربية، في العاصمة الفرنسية باريس، بإقامة ثلاث موائد مستديرة مخصصة لبحث موضوع (اللغة العربية والذكاء الاصطناعي) يشارك فيها خبراء ولغويون وأكاديميون وفنانون ومثقفون.

وينقسم برنامج الاحتفال، إلى موضوعات ثلاثة، كما بينت المنظمة، وهي تأثير الذكاء الاصطناعي على الحفاظ على اللغة العربية، وحوسبة اللغة العربية ورهان المستقبل المعرفي.

لغة القرآن

اللغة العربية ذات أهمية قصوى لدى المسلمين، فهي لغة القرآن، ولا تتم الصلاة وعبادات أخرى في الإسلام إلا بإتقان بعض من كلماتها، وهي أيضا لغة شعائرية رئيسية لدى عدد من الكنائس المسيحية في الوطن العربي.

كُتب  بها الكثير من الأعمال الدينية والفكرية اليهودية في العصور الوسطى، وهي عميقة الجذور، وضاربة في القدم، وهناك من ينسبها إلى اللغات السامية، في حين يعتبرها آخرون أمّ اللغات السامية، قاطبة.

يتحدث اللغة العربية، ما يقارب نصف مليار من البشر، في حين أنها قدمت للبشرية إرثًا أدبيًا لا يقارن مع غيرها، إذ تميزت عن سائر اللغات، بحجم المؤلفات التي كتبت بها، وعنها، حتى أصبحت المكتبة العربية واحدة من أكبر المكتبات اللغوية، في تاريخ العالم.

اللغة العربية أكثر لغات المجموعة السامية انتشارًا، ويتوزع المتحدثون بها في الوطن العربي، والعديد من المناطق المجاورة كالأحواز وتركيا وتشاد ومالي السنغال وإريتريا.

ساهم انتشار الإسلام، وتأسيسه دولًا، في ارتفاع مكانة اللغة العربية، وأصبحت لغة السياسة والعلم والأدب لقرون طويلة في الأراضي التي حكمها المسلمون.

أثرت العربية، تأثيرًا مباشرًا وغير مباشر في كثير من اللغات في العالم الإسلامي، كالتركية والفارسية والكردية والأردية والماليزية والإندونيسية والألبانية.

كما امتد تأثيرها إلى بعض اللغات الأفريقية الأخرى مثل الهاوسا والسواحيلية، وبعض اللغات الأوربية وخاصةً المتوسطية منها كالإسبانية والبرتغالية والمالطية والصقلية.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع إلكترونية + مواقع التواصل
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