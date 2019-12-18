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سياسة|مصر

حادث مروري يودي بحياة 12 شخصا شمال القاهرة

صور من الحادث
صور من الحادث
18/12/2019

لقي 12 شخصًا مصرعهم وأصيب آخر في حادث تصادم مروع على طريق شبين الكوم/السادات بالحزام الأخضر بمحافظة المنوفية جنوب دلتا النيل في مصر.

وكانت غرفة العمليات بالديوان العام للمحافظة قد تلقت بلاغًا بوقوع حادث تصادم مروع بين سيارة نصف نقل تحمل عمالًا مع سيارة نقل بمنطقة الحزام الأخضر بمدخل مدينة السادات، ما أسفر عن مصرع 12 شخصا وإصابة آخرين.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أنه جرى نقل الضحايا لمستشفى السادات المركزي ومستشفى آخر بالمنوفية.

وأمر محافظ المنوفية بصرف 10 آلاف جنيه إعانة عاجلة لضحايا الحادث.

وقبل نحو أسبوعين، قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في تقرير إن إجمالي عدد حوادث السيارات على جميع الطرق في مصر بلغ 5220 حادثة في النصف الأول من عام 2019، مقابل 4426 حادثة في نفس الفترة من عام 2018، بنسبة ارتفاع قدرها 17.9 %.

وكان تقرير لوزارة النقل والمواصلات في مصر، نشرته الصحف المصرية قد كشف أن تكلفة حوادث الطرق والمرور في مصر تخطت حاجز الـ 40 مليار جنيه عام 2017.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة أنباء الشرق الأوسط
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