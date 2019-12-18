بمشاركة الشيخ تميم.. القطريون يحتفلون بيومهم الوطني (فيديو)

تحتفل قطر، اليوم الأربعاء، بيومها الوطني الموافق 18 ديسمبر/كانون الأول من كل عام، تحت شعاري "حوى المجد والآداب في عشر سنّه.. ونال المعالي كلّها والمراجل" و"المعالي كايده".

وحضر أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، صباح اليوم، مسيرة اليوم الوطني للدولة 2019، الذي أقيم على كورنيش الدوحة، بحضور عشرات الآلاف من القطريين والمقيمين.

كما شهد الحفل الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني إضافة إلى المسؤولين في الدولة والضيوف، منهم جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) وجوزيف غاستيلا قائد القوات الجوية الأمريكية في القيادة المركزية.

وهنأ الشيخ تميم، شعب قطر والمقيمين فيها باليوم الوطني، بينما تفاعل مسؤولو الدولة عبر حساباتهم وتقدموا بالتهنئة باليوم الوطني. ويشار إلى أن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني بدأت قبل أيام وتستكمل اليوم.

إلى إخواني وأخواتي في وطننا الغالي .. كل عام وأنتم وكل من يعيش في رحاب هذا البلد بألف خير بمناسبة اليوم الوطني. كل عام وقطر أكثر منعة وقوة وازدهارا. أدام الله عليكم نعم الأمن والرخاء والاستقرار. — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) December 18, 2019

كما تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في دولة قطر مع احتفالات اليوم الوطني، ودشن قطريون وسم #اليوم_الوطني_القطري مع وسوم أخرى متقاطعة معه بتغريدات تخطت عشرات الآلاف من التغريدات على موقع تويتر.

كما يحتفل، اليوم، محرك البحث العالمي "غوغل" باليوم الوطني لدولة قطر، إذ قام بوضع علم قطر فوق كلمة "غوغل" على واجهة البحث الرئيسية. ويحمل علم قطر اللونين الأبيض، والعنابي (لون الشعاب المرجانية في محيط سواحل قطر).

و ظل يكتسب الاحتفال باليوم الوطني في الآونة الأخيرة أهمية خاصة في قطر، كونه يأتي وسط تحديات كبرى واجهتها الدوحة بقوة منذ بدء حصار فرضته عليها دول عربية شقيقة في يونيو/حزيران 2017، لكن قطر استطاعت إدارة الأزمة.

اليوم الوطني في هو إحياء لذكرى تأسيس دولة قطر على يد المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني في 18 ديسمبر من العام 1878،الذي أرسى قواعد دولة قطر الحديثة، والذي أصبحت قطر في ظل زعامته "كيانًا واحدًا متماسكًا وبلدًا موحدًا مستقلاً".

https://twitter.com/Tahani_alhajri/status/1207210229915631617?ref_src=twsrc%5Etfw

يشهد الخفجي فعايلنا

كم هبيل خابت ظنونه

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ثورت فيهم مدافعنا

مثل وبل هلت مزونه

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ثابت فالضيق محزمنا

يعجبك يا شيخ مخزونه

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كل عام و #قطر تروم المعالي#المعالي_كايده #اليوم_الوطني_القطري pic.twitter.com/wZwAbYm6vr — عبدالله الوذين (@abqatar) December 18, 2019

درع الوطن ..

جاهزية تامة للدفاع عن الوطن ضد كل من تسوّل له نفسه ارتكاب حماقة العدوان ..#اليوم_الوطني_القطري #المسير_الوطني #المعالي_كايدة pic.twitter.com/a7pOHS0XRS — جابر الحرمي (@jaberalharmi) December 18, 2019

ضربنا الموعدَ السحبا

فحزنا فوقَها رُتبا بنينا أبرجا ومنىً

فبتنا نقطف الشهبا أبا تمّام لا نبقي

ملكنا السيف والكتبا فكنّا فوق ما ظنّوا

ولو أنّ الزمان أبى وأمسكنا العلا لمّا

سوانا أفلتَ السببا ألسنا كعبةَ المضيومِ

للمجد اليتيم أبا!! لولوة #اليوم_الوطني_القطري#المعالي_كايدة pic.twitter.com/sryvaV25I5 — لولوة الخاطر Lolwah Alkhater (@Lolwah_Alkhater) December 18, 2019