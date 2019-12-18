بمشاركة الشيخ تميم.. القطريون يحتفلون بيومهم الوطني (فيديو)

تحتفل قطر، اليوم الأربعاء، بيومها الوطني الموافق 18 ديسمبر/كانون الأول من كل عام، تحت شعاري "حوى المجد والآداب في عشر سنّه.. ونال المعالي كلّها والمراجل" و"المعالي كايده".
وحضر أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، صباح اليوم، مسيرة اليوم الوطني للدولة 2019، الذي أقيم على كورنيش الدوحة، بحضور عشرات الآلاف من القطريين والمقيمين.
كما شهد الحفل الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني إضافة إلى المسؤولين في الدولة والضيوف، منهم جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) وجوزيف غاستيلا قائد القوات الجوية الأمريكية في القيادة المركزية.
وهنأ الشيخ تميم، شعب قطر والمقيمين فيها باليوم الوطني، بينما تفاعل مسؤولو الدولة عبر حساباتهم وتقدموا بالتهنئة باليوم الوطني. ويشار إلى أن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني بدأت قبل أيام وتستكمل اليوم.
إلى إخواني وأخواتي في وطننا الغالي .. كل عام وأنتم وكل من يعيش في رحاب هذا البلد بألف خير بمناسبة اليوم الوطني. كل عام وقطر أكثر منعة وقوة وازدهارا. أدام الله عليكم نعم الأمن والرخاء والاستقرار.
— تميم بن حمد (@TamimBinHamad) December 18, 2019
كما تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في دولة قطر مع احتفالات اليوم الوطني، ودشن قطريون وسم #اليوم_الوطني_القطري مع وسوم أخرى متقاطعة معه بتغريدات تخطت عشرات الآلاف من التغريدات على موقع تويتر.
كما يحتفل، اليوم، محرك البحث العالمي "غوغل" باليوم الوطني لدولة قطر، إذ قام بوضع علم قطر فوق كلمة "غوغل" على واجهة البحث الرئيسية. ويحمل علم قطر اللونين الأبيض، والعنابي (لون الشعاب المرجانية في محيط سواحل قطر).
و ظل يكتسب الاحتفال باليوم الوطني في الآونة الأخيرة أهمية خاصة في قطر، كونه يأتي وسط تحديات كبرى واجهتها الدوحة بقوة منذ بدء حصار فرضته عليها دول عربية شقيقة في يونيو/حزيران 2017، لكن قطر استطاعت إدارة الأزمة.
اليوم الوطني في هو إحياء لذكرى تأسيس دولة قطر على يد المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني في 18 ديسمبر من العام 1878،الذي أرسى قواعد دولة قطر الحديثة، والذي أصبحت قطر في ظل زعامته "كيانًا واحدًا متماسكًا وبلدًا موحدًا مستقلاً".
https://twitter.com/Tahani_alhajri/status/1207210229915631617?ref_src=twsrc%5Etfw
يشهد الخفجي فعايلنا
كم هبيل خابت ظنونه
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ثورت فيهم مدافعنا
مثل وبل هلت مزونه
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ثابت فالضيق محزمنا
يعجبك يا شيخ مخزونه
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كل عام و #قطر تروم المعالي#المعالي_كايده #اليوم_الوطني_القطري pic.twitter.com/wZwAbYm6vr
— عبدالله الوذين (@abqatar) December 18, 2019
درع الوطن ..
جاهزية تامة للدفاع عن الوطن ضد كل من تسوّل له نفسه ارتكاب حماقة العدوان ..#اليوم_الوطني_القطري #المسير_الوطني #المعالي_كايدة pic.twitter.com/a7pOHS0XRS
— جابر الحرمي (@jaberalharmi) December 18, 2019
ضربنا الموعدَ السحبا
فحزنا فوقَها رُتبا
بنينا أبرجا ومنىً
فبتنا نقطف الشهبا
أبا تمّام لا نبقي
ملكنا السيف والكتبا
فكنّا فوق ما ظنّوا
ولو أنّ الزمان أبى
وأمسكنا العلا لمّا
سوانا أفلتَ السببا
ألسنا كعبةَ المضيومِ
للمجد اليتيم أبا!!
لولوة #اليوم_الوطني_القطري#المعالي_كايدة pic.twitter.com/sryvaV25I5
— لولوة الخاطر Lolwah Alkhater (@Lolwah_Alkhater) December 18, 2019
كل عام ووطني الغالي #قطر و شعبه الطيب بألف خير #اليوم_الوطني #المعالي_كايدة pic.twitter.com/W9Ox9WSTzN
— محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) December 18, 2019
نُهنئ سيدي سمو الأمير والشعب القطري وكل من يُقيم على أرض #قطر بمناسبة #اليوم_الوطني_القطري الذي يُرسخ قيم الولاء للوطن،سائلين الله عز وجل أن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والأمان،وأن يحقق تطلعات شعبنا إلى مزيد من القوة والعزة والازدهار تحت ظل قيادتنا الرشيدة.
#المعالي_كايدة pic.twitter.com/q0q7Kgjm1u
— عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني (@ANK_AlThani) December 18, 2019