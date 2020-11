انتقادات واسعة للإمارات بعد منعها صحفيا صربيا من حضور مؤتمر عن الفساد

وجه نشطاء في مكافحة الفساد ومغردون انتقادات واسعة إلى دولة الإمارات بعد منعها صحفيا صربيا من حضور مؤتمر على أراضيها، مستنكرين حالة القمع غير المبررة بحقه.

وقالت منظمة الشفافية الدولية، إن السلطات الإماراتية منعت الصحفي الصربي المتخصص في مكافحة الفساد والجريمة ستيفان دجينوفيتش من دخول أراضيها بعد احتجازه لساعات في مطار أبو ظبي، صباح الأربعاء.

وأوضحت المنظمة الدولية في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، أن دجينوفيتش كان من المقرر أن يصل إلى الإمارات للمشاركة في مؤتمر لدول الأطراف المشاركة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وأوضحت أن سلطات أبوظبي "لم تمنح تأشيرات دخول لعدد من الناشطين العرب في مكافحة الفساد وخمسة خبراء دوليين للمشاركة في المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد".

وقال ديفيد بنيسار، رئيس ائتلاف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، إن "منع دوجينوفيتش من التحدث في مؤتمر الأطراف المعني بمكافحة الفساد يقوض مصداقية المؤتمر، الذي من المفترض أن يعزز جدول الأعمال العالمي لمكافحة الفساد وتنفيذ الاتفاقية".

An empty chair for Serbian journalist Stevan Dojčinović, expected as a panelist now at this UN Conference against Corruption in Abu Dhabi. He was detained and expelled at the airport. https://t.co/fMp99Cm9vN

@reporterohnegrenzen @committeetoprotectjournalists @ICIJ.org#COSP8 pic.twitter.com/r8LfFCzsfE — UNCAC Coalition (@uncaccoalition) December 18, 2019

وقال جيليان ديل، رئيس الاتفاقيات في منظمة الشفافية الدولية: "يعد استبعاد هذا الصحفي بمثابة تذكير لجميع الصحفيين وغيرهم من ممثلي المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم الذين يعانون من القمع والعنف بسبب جهودهم الرامية إلى كبح الفساد".

ودعا مغردون صربيون وزارة الخارجية في بلادهم للتحرك إزاء التصرف الإماراتي بحق الصحفي دجينوفيتش.

وطالب اتحاد الصحفيين الدوليين في تغريدة عبر تويتر، السلطات الإماراتية والصربية بتوضيح الحادثة والوقوف عندها.

A critical workshop on tackling cross border corruption at #UN #COSP8. The one seat empty? That of @StevanOCCRP – an award winning journalist refused entry into UAE this morning #togetheragainstcorruption?! #uncac @OCCRP @uncaccoalition pic.twitter.com/G1gToCHTJF — Paul Zoubkov (@pzoubkov) December 18, 2019

.@StevanOCCRP was meant to speak on our panel at #COSP8 today. Last night, authorities in the #UAE turned him away, after keeping him at #AbuDhabi airport overnight. Our statement with @uncaccoalition > https://t.co/teLQn0UACS pic.twitter.com/rgJoXq8C8Y — Transparency Int'l (@anticorruption) December 18, 2019

