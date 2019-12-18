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سياسة|الإمارات

انتقادات واسعة للإمارات بعد منعها صحفيا صربيا من حضور مؤتمر عن الفساد

العاصمة الإماراتية أبو ظبي
العاصمة الإماراتية أبو ظبي
18/12/2019

وجه نشطاء في مكافحة الفساد ومغردون انتقادات واسعة إلى دولة الإمارات بعد منعها صحفيا صربيا من حضور مؤتمر على أراضيها، مستنكرين حالة القمع غير المبررة بحقه.

وقالت منظمة الشفافية الدولية، إن السلطات الإماراتية منعت الصحفي الصربي المتخصص في مكافحة الفساد والجريمة ستيفان دجينوفيتش من دخول أراضيها بعد احتجازه لساعات في مطار أبو ظبي، صباح الأربعاء.

وأوضحت المنظمة الدولية في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، أن دجينوفيتش كان من المقرر أن يصل إلى الإمارات للمشاركة في مؤتمر لدول الأطراف المشاركة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وأوضحت أن سلطات أبوظبي "لم تمنح تأشيرات دخول لعدد من الناشطين العرب في مكافحة الفساد وخمسة خبراء دوليين للمشاركة في المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد".

وقال ديفيد بنيسار، رئيس ائتلاف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، إن "منع دوجينوفيتش من التحدث في مؤتمر الأطراف المعني بمكافحة الفساد يقوض مصداقية المؤتمر، الذي من المفترض أن يعزز جدول الأعمال العالمي لمكافحة الفساد وتنفيذ الاتفاقية".

وقال جيليان ديل، رئيس الاتفاقيات في منظمة الشفافية الدولية: "يعد استبعاد هذا الصحفي بمثابة تذكير لجميع الصحفيين وغيرهم من ممثلي المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم الذين يعانون من القمع والعنف بسبب جهودهم الرامية إلى كبح الفساد".

ودعا مغردون صربيون وزارة الخارجية في بلادهم للتحرك إزاء التصرف الإماراتي بحق الصحفي دجينوفيتش.

وطالب اتحاد الصحفيين الدوليين في تغريدة عبر تويتر، السلطات الإماراتية والصربية بتوضيح الحادثة والوقوف عندها.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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