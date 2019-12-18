المغرب.. جدل بعد لقاء وزير مع ناشط مؤيد للصهيونية

أثار ظهور وزير الفلاحة المغربي في صورة مع ناشط يهودي متهم بالولاء للصهيونية الجدل في المغرب.

ودان المرصد المغربي لمناهضة التطبيع لقاء وزير الفلاحة المغربي عزيز أخنوش برئيس جمعية الصداقة المغربية الإسرائيلية سيمون سكيرا في ميلانو.

وقال المرصد في بيان "رئيس ما يسمى جمعية الصداقة الإسرائيلية المغربية.. الصهيوني "سيمون سكيرا" التقى مع وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش في نشاط حزبي بإيطاليا مؤخرا".

وقال المرصد إن سيمون سكيرا "جندي في جيش الحرب الصهيوني"، مضيفا أنه "حارب ضد الجيش المغربي في حرب 73 وتعرض للإصابة".

وأورد المرصد أن سكيرا يقود برنامجا "لصهينة مفهوم المكون العبري بالدستور المغربي.. ومعه برنامج اختراق النسيج المجتمعي المغربي عبر بعض عناصر الحركة الأمازيغية المعروفين بتوجهاتهم الصهيو_تطبيعية".

وكان سيمون سكيرا قد نشر على صفحته على فيسبوك بتاريخ 7 ديسمبر/ كانون الأول الجاري صورة تجمعه بوزير الفلاحة المغربي ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار (يميني ليبرالي) المشارك في الائتلاف الحكومي.

وقال سكيرا إنه التقى بالوزير المغربي على هامش نشاط حزبي لحزب التجمع الوطني للأحرار في مدينة ميلانو الإيطالية.