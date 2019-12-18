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سياسة|العراق

العراق.. اختراق مواقع إلكترونية لوزارات ونشر وثائقها على تويتر

الاحتجاجات في العراق
الاحتجاجات في العراق
18/12/2019

تفاعل عراقيون مع تغريدات لحساب على تويتر، أعلن صاحبه عن اختراقه لمواقع إلكترونية لعدة هيئات حكومية بالعراق، من بينها مواقع رئاسة الوزراء، والداخلية والنفط.

نشر حساب المخترق، عدة تغريدات تضمنت معلومات ووثائق، وأعلن عن عزمه نشر بيانات ومراسلات متعلقة بوزارتي الداخلية والدفاع.

الحساب يحظى بتفاعل كبير وبمتابعة أكثر من 25 ألف متابع، رغم مرور أقل من ثلاثة أشهر على إنشائه.

وتتعرض المواقع الإلكترونية للهيئات الحكومية بالعراق من حين لآخر للاختراق، للتعبير عن الاحتجاج والتضامن مع المتظاهرين في المدن العراقية.

واندلعت احتجاجات في العراق تخللتها أعمال عنف واسعة النطاق خلفت 285 قتيلًا على الأقل فضلًا عن نحو 13 ألف مصاب، غالبيتهم من المتظاهرين.

المتظاهرون الذين خرجوا في البداية للمطالبة بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل، يصرون الآن على تنفيذ مطالبهم المتمثلة بتغيير المنظومة الحكومية كلها بعد استقالة عادل عبد المهدي.

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المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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