السيسي يعلق على أنباء المصالحة مع قطر.. ماذا قال؟

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن موقف الدول العربية المقاطعة لقطر "لم يتغير"، فيما تمنى نجاح أي جهود لحل الأزمة.

جاء ذلك في تعليق السيسي على سؤال بشأن ما يتردد عن "تقدم لافت" بمصالحة قطر والدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، خلال لقاء مع ممثلي صحف أجنبية بـ"منتدى شباب العالم" الذي اختتم الثلاثاء، بحسب ما نقلت صحف مصرية الأربعاء، ولقاء متلفز تم بثه الثلاثاء.

وذكر الرئيس المصري، أن بلاده تحدثت "بمنتهى الوضوح" في بداية الأزمة مع السعودية والإمارات والبحرين بشأن 13 مطلبا، مضيفًا: "أؤكد لكم أن الأمر لم يتغير".

واستدرك: "لكن هناك جهودًا تبذل، نتمنى أن تحقق أي جهود تبذل النجاح"، مؤكدًا أهمية عوامل بناء علاقات مستقرة حقيقية دون تدخل في شؤون الغير.

وتابع: "نتكلم عن بناء ثقة وعلاقة صحية نتمنى التوفيق".

وجاءت تصريحات السيسي،بالتزامن مع تصريحات نقلتها صحيفة القبس الكويتية عن مصادر خليجية "رفيعة" قولهم إن المفاوضات السعودية ــ القطرية لحل الأزمة الخليجية أسفرت عن الاتفاق على 3 نقاط حتى الآن. وأكدت المصادر أن "النقاش مستمر حول نقاط خلافية أخرى، والأيام والأسابيع المقبلة قد تشهد إعلانًا مباشرًا أو غير مباشر عما جرى التوصل إليه وما بقي من أمور عالقة".

والإثنين الماضي، قال وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لـ"الجزيرة"، إن قطر والسعودية "اتفقتا على المبادئ الأساسية وأبوابنا مفتوحة للحوار".

وأضاف أنه "من المبكر الحديث عن تقدم حقيقي في الحوار مع السعودية، وما تحقق هو فتح قناة بين الدوحة والرياض، معربًا عن أمل قطر أن تكون هذه القناة بوابة لقنوات أخرى مع الإمارات والبحرين.

وشدد على عدم وجود أي شروط للمصالحة، وقال إن الشروط الـ13 الأولية سقطت لأنها كانت مرهونة بفترة عشرة أيام، ثم عادت تلك الدول لتضع 6 شروط، وهذه الشروط تنسجم تماما مع مبادئ دولة قطر التي ترفض الإرهاب أو دعمه وكذلك ترفض خطاب الكراهية والتحريض والتدخل بسياسيات الدول الأخرى.

وفرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصاراً على قطر، في يونيو/حزيران 2017، متهمةً إياها بدعم الإرهاب، وتنفي الدوحة الاتهام، وتتهم تلك الدول بالسعي للنيل من سيادتها والتعدي على قرارها الوطني المستقل.

ومع بدء الأزمة، دعت دول الحصار، قطر إلى تنفيذ 13 مطلبا، أهمها إغلاق قناة "الجزيرة" الإخبارية، وتخفيض العلاقة مع إيران، وقطع العلاقات مع جماعة "الإخوان المسلمين".