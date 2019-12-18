البث الحي
سياسة|مصر

السيسي: أعطوني 20 تريليون دولار وأجعل مصر عروسة (فيديو)

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي
18/12/2019

أثار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مجددًا ضجة على منصات التواصل، بعد تصريحه أنه سيجعل مصر "عروسة" في حال توفّر 20 تريليون دولار دفعة واحدة.

وخلال مداخلة في منتدى شباب العالم المقام في شرم الشيخ،قارن السيسي بين دخل مصر التي يتجاوز عدد سكانها مئة مليون نسمة،وبين دخل دول أخرى تهاجم بلاده، ويتعدى دخلها السنوي 20 تريليون دولار.

وقال "ادوني 20 تريليون دولار مرة واحدة وأنا أخلي مصر أحلى عروسة"، وهو التصريح الذي قوبل بموجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

وعبر المغردون عن غضبهم من تصريحات السيسي التي لا تمت للواقع بصلة، وبعضهم تساءل عن أي دولة يتحدث، إذ لا يوجد أي بلد في العالم لديه هذه الميزانية، وبعضهم أشار إلى أنه بالديمقراطية والقضاء على الفساد ستصبح مصر بالفعل "أحلى عروسة".

وعقد منتدى شباب العالم 2019، في مدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء من الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر/كانون الأول، وسط انتقادات واسعة من عدم جدوى مؤتمرات الشباب فضلًا عن تكلفتها الباهظة، في وقت تعصف فيه أزمات اقتصادية وسياسية بالبلاد.

https://twitter.com/Peacedovex/status/1207054326813929472?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/A_A_L_Y/status/1207076933126758401?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
المزيد من سياسة

مصر: قتلى ومصابين في انهيار عقارين بعد أمطار غزيرة بالإسكندرية (فيديو)

الأمطار تُغرق الإسكندرية (موافع التواصل)

مليون شخص حصلوا على لقاحين صينيين ضد كورونا.. تعرف عليه

تجرى تجارب على اللقاح الصيني في عدة دول بينها دول عربية (رويترز)

"تعرضوا للضرب وأجبِروا على تحويل أموالهم".. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الأمراء السعوديين

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان (غيتي)

رغم تطويرها في وقت قياسي.. رسالة طمأنة من فاوتشي بشأن لقاحات كورونا

د. أنتوني فاوتشي: يبدو أن الفيروس يتناسخ بشكل أكبر وقد تكون عدواه أقوى (رويترز)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

ماكرون يتهم تركيا بتأجيج حملة معادية لفرنسا في أفريقيا

ماكرون يتهم تركيا وروسيا بتأجيج حملة معادية لفرنسا في أفريقيا (غيتي)

صبغة شعر رودي جولياني محامي ترمب تثير ضجة (فيديو)

(الجزيرة)

فرنسا تبدأ إجراءات حل جمعية مناهضة للعنصرية ضد المسلمين

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)