السيسي: أعطوني 20 تريليون دولار وأجعل مصر عروسة (فيديو)

أثار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مجددًا ضجة على منصات التواصل، بعد تصريحه أنه سيجعل مصر "عروسة" في حال توفّر 20 تريليون دولار دفعة واحدة.

وخلال مداخلة في منتدى شباب العالم المقام في شرم الشيخ،قارن السيسي بين دخل مصر التي يتجاوز عدد سكانها مئة مليون نسمة،وبين دخل دول أخرى تهاجم بلاده، ويتعدى دخلها السنوي 20 تريليون دولار.

السيسي: في دول بتهاجمنا دخلها 20 تريليون دولار في السنة..أدوني زيهم وأنا أخلي مصر دي عروسة#WorldYouthForum #منتدى_شباب_العالم#eXtranews pic.twitter.com/mZ4KntIURJ — eXtra news (@Extranewstv) December 17, 2019

وقال "ادوني 20 تريليون دولار مرة واحدة وأنا أخلي مصر أحلى عروسة"، وهو التصريح الذي قوبل بموجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

وعبر المغردون عن غضبهم من تصريحات السيسي التي لا تمت للواقع بصلة، وبعضهم تساءل عن أي دولة يتحدث، إذ لا يوجد أي بلد في العالم لديه هذه الميزانية، وبعضهم أشار إلى أنه بالديمقراطية والقضاء على الفساد ستصبح مصر بالفعل "أحلى عروسة".

وعقد منتدى شباب العالم 2019، في مدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء من الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر/كانون الأول، وسط انتقادات واسعة من عدم جدوى مؤتمرات الشباب فضلًا عن تكلفتها الباهظة، في وقت تعصف فيه أزمات اقتصادية وسياسية بالبلاد.

السيسي عايز 20 تريليون دولار ويخلي مصر عروسة!

التريليون = مليون مليون=1000 مليار

يعني السيسي عايز 20 ألف مليار دولار!

يعني 350 ألف مليار جنيه!!

طيب ماتغير الشعب بالمرة….!!

يا راجل

«I want to check hand you»!!!!!#معركه_البطاطين #الشتا_محتاج_ايه pic.twitter.com/zKhe0OKCV2 — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) December 17, 2019

أعطونى عشرين تريليون دولار وأنا أخلى مصر عروسه.

هم مين اللي هيدوك، وهيدوك ليه؟؟!!#انتي_جايه_اشتغلي_ايه#ام_المساخر — أشرف مقلد (@ashrafomar78) December 18, 2019

https://twitter.com/Peacedovex/status/1207054326813929472?ref_src=twsrc%5Etfw

تبرعوا عشان مصر تبقى عروسة.

السيسي يريد 20تريليون دولار عشان يخليلكم مصر عروسة💪

يابلاش فرصة يا جماعة اتبرعوا بسرعة قبل مايرجع في كلامه. pic.twitter.com/Cq2EM4mDx8 — The King (@fha_mohamed) December 18, 2019

السيسي بيقول ادوني 20 تريليون

وانا اخلي مصر عروسة خلاص يا جماعة كل واحد فيكم يتبرع بمليار من الفلوس اللي تحت البلاطة عشان نشوف مصر عروسة — ✪Guevara El.masry (@OfficialGuevara) December 17, 2019

AbdelFattah Elsisi – عبد الفتاح السيسي

في اية علي الصبح 20 تريليون دولار اللي عايزهم عشان تبقي عروسة!!

انت لو هتخلي مصر لها حدود مع الصين مش هتكلف المبلغ ده

ده منظومة الدفاع الفضائية بتكلف في 3.5 تريليون……. https://t.co/bWjtb4KH5K — ABDO GOK (@abdo_gok) December 18, 2019

https://twitter.com/A_A_L_Y/status/1207076933126758401?ref_src=twsrc%5Etfw

مصر غنيه وغنيه جدا

لو انتهى الفساد الى فيها مش هتحتاج تشحت من حد وهتبقى احلى عروسه — Soad hassan khedr (@Soadhassankhedr) December 18, 2019