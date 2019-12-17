نداء عبر مواقع التواصل يسهم في حل أزمة مالية لأسرة عراقية

ساهم نداء أطلقته امرأة عراقية عبر مواقع التواصل الاجتماعي في حل أزمتها المالية رفقة أطفالها الثمانية بعد أن سجلت فيديو، تقول فيه إنها لم تتمكن من الحصول على راتب زوجها المتوفى.

نداء عبر الإنترنت

النداء أطلقته امرأة عراقية على مواقع التواصل وساهم في حل الضائقة المعيشية التي تعيشها مع أطفالها الثمانية، بعد أن سجلت مقطع فيديو.

قالت المرأة في الفيديو إنها لم تتمكن من الحصول على راتب تقاعد زوجها الذي توفي في حادث اختناق بالغاز خلال عمله بمحطة لتوليد الطاقة الكهربائية.

وطالبت المرأة فوزية التي تسكن مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين وسط العراق وزير الكهرباء بصرف مرتب زوجها الذي خدم في وزارة الكهرباء لأكثر من 18 سنة.

سيدة عراقية زوجها توفي أثناء الخدمة في مجال الطاقة الكهربائية ولم تحصل على راتبا تقاعديا يعيد أطفالها الثمانية

السيدة خاطبت وزير الكهرباء @AL_Khatteeb وتريد مقابلته لحسم قضيتها pic.twitter.com/3R8zrTpv2H — عمر الجنابي (@omartvsd) December 16, 2019

الوزير يستجيب

تفاعل وزير الكهرباء العراقي لؤي الخطيب مع المناشدة التي أطلقتها المرأة العراقية.

وطالب الوزير في تغريدة على تويتر من الصحفي الذي نشر قصتها لأول مرة بأن يمده برقم هاتف المرأة المتضررة بغرض مقابلتها وحل مشكلتها.