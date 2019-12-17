البث الحي
سياسة|العراق

نداء عبر مواقع التواصل يسهم في حل أزمة مالية لأسرة عراقية

أرشيفية
أرشيفية
17/12/2019

ساهم نداء أطلقته امرأة عراقية عبر مواقع التواصل الاجتماعي في حل أزمتها المالية رفقة أطفالها الثمانية بعد أن سجلت فيديو، تقول فيه إنها لم تتمكن من الحصول على راتب زوجها المتوفى.

نداء عبر الإنترنت

النداء أطلقته امرأة عراقية على مواقع التواصل وساهم في حل الضائقة المعيشية التي تعيشها مع أطفالها الثمانية، بعد أن سجلت مقطع فيديو.

قالت المرأة في الفيديو إنها لم تتمكن من الحصول على راتب تقاعد زوجها الذي توفي في حادث اختناق بالغاز خلال عمله بمحطة لتوليد الطاقة الكهربائية.

وطالبت المرأة فوزية التي تسكن مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين وسط العراق وزير الكهرباء بصرف مرتب زوجها الذي خدم في وزارة الكهرباء لأكثر من 18 سنة.

الوزير يستجيب

تفاعل وزير الكهرباء العراقي لؤي الخطيب مع المناشدة التي أطلقتها المرأة العراقية.

وطالب الوزير في تغريدة على تويتر من الصحفي الذي نشر قصتها لأول مرة بأن يمده برقم هاتف المرأة المتضررة بغرض مقابلتها وحل مشكلتها.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
المزيد من سياسة

مصر: قتلى ومصابين في انهيار عقارين بعد أمطار غزيرة بالإسكندرية (فيديو)

الأمطار تُغرق الإسكندرية (موافع التواصل)

مليون شخص حصلوا على لقاحين صينيين ضد كورونا.. تعرف عليه

تجرى تجارب على اللقاح الصيني في عدة دول بينها دول عربية (رويترز)

"تعرضوا للضرب وأجبِروا على تحويل أموالهم".. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الأمراء السعوديين

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان (غيتي)

رغم تطويرها في وقت قياسي.. رسالة طمأنة من فاوتشي بشأن لقاحات كورونا

د. أنتوني فاوتشي: يبدو أن الفيروس يتناسخ بشكل أكبر وقد تكون عدواه أقوى (رويترز)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

ماكرون يتهم تركيا بتأجيج حملة معادية لفرنسا في أفريقيا

ماكرون يتهم تركيا وروسيا بتأجيج حملة معادية لفرنسا في أفريقيا (غيتي)

"لسنا حزبا بل دولة".. مرشح حزب مستقبل وطن يهدد مصريين (فيديو)

فرز الأصوات بعد الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية المصرية في القاهرة (رويترز)

الخطوط التركية تبدأ شحن لقاحات كورونا لـ400 وجهة حول العالم

طائرات الشحن التركية تبدأ نقل لقاح فيروس كورونا المستجد من الصين إلى أنحاء العالم (رويترز)