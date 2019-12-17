مصر: انتشال جثة و3 مصابين في انهيار عقار بمحافظة الشرقية [فيديو]

قالت وسائل إعلام مصرية إن عقارا انهار، الثلاثاء، في مدينة فاقوس بمحافظة الشرقية شرقي مصر.

وبث شهود عيان عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من موقع الحادث لحظة محاولة إسعاف ضحايا العقار، فيما قامت سيارات الإسعاف بنقل آخرين.

وانتشلت قوات الحماية المدنية بالشرقية، جثة سيدة تبلغ من العمر 30 عاما من أسفل أنقاض العقار، وجاري مواصلة رفع الأنقاض للبحث عن ضحايا آخرين.

وكان مستشفى فاقوس المركزي، قد استقبل بعد ظهر اليوم 3 مصابين من الأهالي الذين حاولوا المشاركة في الإنقاذ.

وأكد ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه جرى استخراج جثة لسيدة ومصابين في انهيار عقار مدينة فاقوس، مشيرًا إلى أن عمليات البحث عن الضحايا مازالت مستمرة.

كانت غرفة الأزمات والكوارث بديوان عام المحافظة، قد تلقت إخطاراً من رئاسة مركز ومدينة فاقوس يفيد بوقوع حادث انهيار عقار مكون من أرضي و3 طوابق بمنطقة نجيزه مركز فاقوس.