مخاوف من تدهور صحة حقوقي إماراتي معتقل منذ ألف يوم

قال المعارض الإماراتي عبد الله الطويل، إن الناشط الحقوقي أحمد منصور داخل السجون الإماراتية، دخل في يومه الـ 1000 في السجون، ويعاني من بعض الأمراض المزمنة.

وأوضح الطويل عبر تغريدة، أنه تلقى معلومات بتدهور في صحة منصور بعد منع العلاج عنه بشكل كامل. وعبر عن خشيته من أن يواجه منصور مصيرا مشابها لما حدث مع المعتقلة علياء عبد النور التي توفيت في سجون الإمارات. ودعا الطويل إلى التغريد عبر وسم (تدهور صحة منصور) لتسليط الضوء على معاناة المعتقل منذ مارس/ آذار 2017. وغرد نشطاء ومعارضون عبر الوسم متضامنين مع المعتقل منصور ومحذرين من مسلسل القتل البطيئ الذي يتعرض له مع المعتقلين الآخرين.

الناشط الإماراتي أحمد منصور مع أطفاله- 30 نوفمبر 2011

الحكم على منصور

يُذكر أن الدائرة الاستئنافية الاتحادية بمحكمة أبو ظبي قضت في يونيو/ حزيران 2018 بسجن الناشط الحقوقي أحمد منصور لمدة 10 سنوات، وغرامة مالية قدرها مليون درهم، ومصادرة جميع أجهزة الاتصال التي تخصه، والمراقبة الإدارية لمدة ثلاث سنوات بعد قضاء العقوبة، وفق المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان.

يبدو أن جماعتنا لم يهتموا لروح علياء عبد النور التي قتلوها بالاهمال الطبي ليتركوا احمد منصور يواجه نفس المصير بنفس الإهمال#تدهور_صحة_منصور — حازم القيشي (@HazimAlqaishi) ١٧ ديسمبر ٢٠١٩

الزميل المعتقل #احمد_منصور والذي دخل يومه ال 1000 في المعتقل يعاني من بعض الأمراض المزمنه وأخبرني آحد المصادر بتدهور في صحته حيث يمنع من العلاج الكامل .. لن نقول سوى حسبنا الله ونعم الوكيل على محمد بن زايد وزمرته الفاسدة ..#تدهور_صحة_منصور https://t.co/yBMPgbipmq — أبِوِ يِّحٌيِّى أّلَبِحٌرأّنِيِّ (حساب بديل) ?? (@Abu_Yahya_ALb17) ١٧ ديسمبر ٢٠١٩

الشهم العزيز أحمد منصور @Ahmed_Mansoor ناضل ولا يزال في سبيل ضمان الحرية والعدالة للجميع.. كسب إحترام وثقة من يعرفه ومن لا يعرفه بنضاله السلمي.. شرفنا في المحافل الدولية وعكس القيم والمبادئ الأصيلة للمجتمع الإماراتي.. الحرية لك أيها العزيز والعار لسجَّانيك..#تدهور_صحة_منصور pic.twitter.com/XdtkjsZ8E1 — عثمان المرزوقي (@oalmarzouqi) ١٦ ديسمبر ٢٠١٩

(١٠٠٠) يوم من الاعتقال في سجون #عيال_زايد وسط تدهور كبير يلاحق صحة #أحمد_منصور خلال الوقت الراهن، أحرار #العالم مطالبين بالتدخل العاجل لانقاذه قبل فوات الأوان#تدهور_صحة_منصور — محمد القايدي (@MohmedAlqoydi) ١٦ ديسمبر ٢٠١٩

#تدهور_صحة_منصور

المعتقل الحقوقي احمد منصور يعاني من امراض مزمنة .. ولابد من الافراج الفوري عنه ..! — يوسف اليماحي (@YosufAlyamah) ١٦ ديسمبر ٢٠١٩