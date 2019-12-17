قيادات وقبائل تعلن النفير لنصرة حكومة الوفاق الليبية

أعلنت قيادات ومكونات من مدينة جنزور مسلاتة وقبائل التبو، في ليبيا، النفير العام لمساندة قوات حكومة الوفاق في معركتها لصد هجوم قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر على العاصمة طرابلس.

بيان لشيوخ وقيادات مدينة الزاوية لإعلان حالة النفير العام لمواجهة هجوم قوات حفتر

حالة النفير القصوى

في ذات السياق أعلن المجلس العسكري والبلدي في مصراته حالة النفير القصوى وإرسال كل القوات للمشاركة في عملية الدفاع عن العاصمة طرابلس ضد الهجمات التي تشنها مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

ونشر نشطاء صور ناقلة جند تابعة لقوات حفتر غنمتها حكومة الوفاق بمحور الكازيرما جنوب طرابلس، كما دشن المغردون وسما باسم "الصفر العام" وشهد العديد من التغريدات.

كما أعلنت مدينة الزاوية حالة النفير العام لمواجهة أي هجوم قد تشنه القوات الموالية للواء المتقاعد خليفة حفتر على مدن غرب ليبيا.

استقرار ليبيا

هذا، و قال وزير داخلية حكومة الوفاق الوطني الليبية فتحي باشاغا إن استقرار ليبيا سيؤثر بشكل إيجابي في استقرار أوربا، وأوضح أن ما يقوم به حفتر، زاد من نشاط الإرهاب، في وقت تحارب فيه حكومة الوفاق كل أنواع الإرهاب، رغم الظروف التي تمر بها ليبيا.

وأكد باشاغا خلال لقائه السفير الهولندي لدى ليبيا لارس تومرز، أن الحالة الأمنية في طرابلس جيدة، رغم استهداف المدنيين، والقذائف العشوائية التي تطلقها قوات حفتر.

و قال السفير الهولندي إن حكومة بلاده تدعم حكومة الوفاق في هذه الظروف، وتتطلع إلى التعامل معها من خلال برامج مشتركة لمحاربة الإرهاب.