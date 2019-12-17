شاهد: نازحون يجمعون حطب الأشجار لتدفئة أطفالهم

في ظل دخول فصل الشتاء وغياب دعم المنظمات، يضطر النازحون السوريون للذهاب إلى الأماكن الخطرة التي تتعرض لقصف قوات النظام لجمع الحطب من الأشجار لتدفئة أطفالهم.

ويأتي ذلك في ظل موجة نزوح كبيرة جراء قصف قوات النظام والطيران الروسي لقرى وبلدات في مدينة إدلب، بالإضافة إلى غلاء أسعار المازوت والأخشاب، وهو ما يجعل الخيارات معدومة أمام الأهالي.

ويقول أحد النازحين إنه اضطر للمجيء من أحد المخيمات في الشمال للحصول على بعض الأشجار من أجل تدفئة أطفاله، خاصة في ظل غياب دعم المنظمات الإغاثية.

وتسبب قصف قوات النظام في هلاك أعداد كبيرة من الأشجار في عدة مناطق.

ويقوم الأهالي بتقطيع الأشجار بالفؤوس إلى قطع صغيرة تصلح لاستخدامها كحطب للتدفئة.

ويعاني النازحون السوريون، خاصة الأطفال، من انخفاض درجات الحرارة في الشتاء، في ظل الأوضاع السيئة التي يعانون منها في المخيمات. وتسبب انخفاض درجات الحرارة في وفاة بعضهم على مدار الأعوام الماضية.