البث الحي
سياسة|تركيا

شاهد: مسجد "الشهيد محمد مرسي" في تركيا

17/12/2019

بدأت أعمال الإنشاء في مسجد يحمل اسم الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، في مدينة غازي عنتاب التركية.

ويقع المسجد في حي هومانز الشعبي على أطراف المدينة. وتبلغ مساحته الكلية حوالي 5000 متر مربع.

ويتضمن المسجد المؤلف من طابقين بناء لسكن الإمام والخطيب وأماكن لتعليم القرآن الكريم لأطفال الحي، وكذلك بناء للوضوء.

ويحيط بالمسجد حديقة خاصة به.

ويتكفل أهالي الحي بنفقات بناء المسجد، بالإضافة إلى تبرعات أخرى يقومون بجمعها.

ويتحدث في الفيديو كل من المشرف على بناء المسجد، مسلم آفجي، ومختار الحي، عاصم يشار، عن مراحل بناء المسجد وتطورها ودوافعهم وراء بناء هذا المسجد.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

مصر: قتلى ومصابين في انهيار عقارين بعد أمطار غزيرة بالإسكندرية (فيديو)

الأمطار تُغرق الإسكندرية (موافع التواصل)

مليون شخص حصلوا على لقاحين صينيين ضد كورونا.. تعرف عليه

تجرى تجارب على اللقاح الصيني في عدة دول بينها دول عربية (رويترز)

"تعرضوا للضرب وأجبِروا على تحويل أموالهم".. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الأمراء السعوديين

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان (غيتي)

رغم تطويرها في وقت قياسي.. رسالة طمأنة من فاوتشي بشأن لقاحات كورونا

د. أنتوني فاوتشي: يبدو أن الفيروس يتناسخ بشكل أكبر وقد تكون عدواه أقوى (رويترز)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

ماكرون يتهم تركيا بتأجيج حملة معادية لفرنسا في أفريقيا

ماكرون يتهم تركيا وروسيا بتأجيج حملة معادية لفرنسا في أفريقيا (غيتي)

"لسنا حزبا بل دولة".. مرشح حزب مستقبل وطن يهدد مصريين (فيديو)

فرز الأصوات بعد الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية المصرية في القاهرة (رويترز)

الخطوط التركية تبدأ شحن لقاحات كورونا لـ400 وجهة حول العالم

طائرات الشحن التركية تبدأ نقل لقاح فيروس كورونا المستجد من الصين إلى أنحاء العالم (رويترز)