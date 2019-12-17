شاهد: مسجد "الشهيد محمد مرسي" في تركيا

بدأت أعمال الإنشاء في مسجد يحمل اسم الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، في مدينة غازي عنتاب التركية.

ويقع المسجد في حي هومانز الشعبي على أطراف المدينة. وتبلغ مساحته الكلية حوالي 5000 متر مربع.

ويتضمن المسجد المؤلف من طابقين بناء لسكن الإمام والخطيب وأماكن لتعليم القرآن الكريم لأطفال الحي، وكذلك بناء للوضوء.

ويحيط بالمسجد حديقة خاصة به.

ويتكفل أهالي الحي بنفقات بناء المسجد، بالإضافة إلى تبرعات أخرى يقومون بجمعها.

ويتحدث في الفيديو كل من المشرف على بناء المسجد، مسلم آفجي، ومختار الحي، عاصم يشار، عن مراحل بناء المسجد وتطورها ودوافعهم وراء بناء هذا المسجد.