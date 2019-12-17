شاهد: سوري ينتشل جثامين زوجته وبناته الثلاث ويودعهم

بث الدفاع المدني السوري عبر صفحته على فيسبوك مقطعاً للحظات مؤلمة لمتطوع في صفوفه وهو ينتشل جثامين عائلته من تحت الأنقاض ثم يودعهم.

وكان الدفاع المدني السوري قد أعلن على فيسبوك أن متطوعا في صفوفه فقد زوجته وثلاث من بناته، في قصف روسي على بلدة بداما في ريف إدلب الغربي.

وقال الدفاع المدني في منشور على فيسبوك "فقد متطوعنا في الدفاع المدني علاء أنور زوجته وثلاث فتيات صغيرات في هجمات للنظام الروسي التي قتل على فيها 8 أشخاص آخرين منذ صباح هذا اليوم".

وتفاعل ناشطون سوريون وصفحات محلية مع المتطوع علاء كونه لم يستطع وهو المتطوع في الدفاع المدني أن ينقذ أرواح أطفاله، تسنيم وحنين ورنيم، وزوجته وأقربائه، وهو من ساعد الكثير من الأطفال وغيرهم في فترات سابقة.

صورة لواحدة من بنات المتطوع في الدفاع المدني علاء أنور