روسيا وتركيا تبحثان خطة لتقديم دعم عسكري لليبيا

قال الكرملين اليوم الثلاثاء إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيبحث مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان خطة تركية لتقديم دعم عسكري لحكومة الوفاق الليبية.

ويوم السبت أحالت تركيا إلى برلمانها اتفاقا ثنائيا مع حكومة طرابلس للتصديق عليه في خطوة تقرب احتمال إرسال مساعدات عسكرية للحكومة التي يرأسها فائز السراج.

وقالت تركيا إنها قد تقدم دعما عسكريا لحكومة السراج إذا طلبت منها ذلك، لكن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو قال يوم السبت إن تركيا لم تتلق مثل هذا الطلب حتى الآن.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن "روسيا تدعم أي جهود وأي دول تعمل بمفردها فيما يتعلق بإيجاد حلول للأزمة الليبية".

وقالت الرئاسة التركية في بيان إن أردوغان وبوتين أجريا اتصالا هاتفيا في وقت سابق اليوم الثلاثاء ناقشا خلاله التطورات في ليبيا وسوريا والعلاقات الثنائية بين بلديهما والقضايا الإقليمية الأخرى. ولم ترد تفاصيل أخرى.

وليبيا منقسمة سياسيا وعسكريا منذ عام 2014 إلى معسكرين أحدهما في العاصمة طرابلس والآخر في شرقي البلاد.

وتساند تركيا حكومة الوفاق المعترف بها دوليا طرابلس بينما تتلقى قوات شرق ليبيا بقيادة خليفة حفتر دعما من روسيا والإمارات ومصر.