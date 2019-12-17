دبي تتهم مغردين خارج السعودية بشن حملة على منتجاتها

اتهمت حكومة دبي في بيان صدر عنها، مغردين من خارج السعودية بشن حملة على منتجاتها.

المنتج الإماراتي

قال البيان إن ما سماها "الحملة المشبوهة" ضد المنتج الإماراتي ومنطقة جبل علي التي تضم 7500 شركة من حول العالم عبر مجموعة جاءت مليئة بالادعاءات والمغالطات والأكاذيب.

وأضاف البيان، عن علاقة الإمارات بالسعودية "شعارنا في الإمارات واضح، ما يضر السعودية وشعبها يضرنا كإماراتيين وما يُصدر للسعودية مطابق للمواصفات المشتركة".

الامارات تعترف على نفسهااااا

عشان محد يقول احنا نتبلى عليهم

او نشوه سمعتهم ونشيطنهم

اعتراف بسوء التصنيع لمصانع جلفار للادويه

من قنواتهم الرسميه

بالعربي يالدحلاني انطم ولاتبربر#مقاطعه_المنتجات_الاماراتيه pic.twitter.com/Spr8JBjutA — 1 (@l973h1) December 14, 2019

سعوديون يدعون لمقاطعة منتجات الإمارات

كان نشطاء سعوديون قد نشروا وسم (#مقاطعة_المنتجات_الإماراتية) ضمن حملة شعبية واسعة ضد دخول المنتجات الإماراتية المغشوشة والمقلدة إلى بلدهم، وعبر الوسم نشر نشطاء صور المنتجات التي قالوا إنها مضرة أو غير صالحة.

ودعا مغردون سعوديون إلى مقاطعة منتجات إماراتية، قائلين إن بضائع مغشوشة وفاسدة وغير صالحة وصلت إلى أسواق المملكة من الإمارات.

ودعا المغردون إلى حظر كل من يروج للبضائع الإماراتية غير الصالحة وقالوا إنها تلحق أضرارًا بالسوق المحلي السعودي وتشكّل خطرًا على الصحة.

وتداول المغردون السعوديون صورًا لتعليمات كُتبت على بعض المنتجات بأنها ممنوعة في الإمارات بسبب خطورتها، إلا أنها وصلت السعودية.

https://twitter.com/SultanAhmed1132/status/1205316464250671104?ref_src=twsrc%5Etfw