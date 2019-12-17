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سياسة

الوفاق الليبية: تصريحات متحدث الخارجية المصرية "مراهقة دبلوماسية"

رئيس حكومة الوفاق الليبي -فائز السراج
رئيس حكومة الوفاق الليبي -فائز السراج
17/12/2019

قالت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الليبية، إن تصريحات المتحدث باسم الخارجية المصرية عن المجلس الرئاسي، لا تمت للعمل الدبلوماسي بصلة وإنها نوع من "المراهقة الدبلوماسية".

وجاء تصريح الخارجية الليبية، على حسابها الرسمي بموقع تويتر اليوم الثلاثاء، بعدما تساءل المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ عبر تويتر "من هو المجلس الرئاسي الليبي الذي أصدر بيانًا تناول فيه مصر؟".

وأضاف متحدث الخارجية المصرية " ما نعلمه أن ذلك المجلس يتكون من 9 أشخاص.. أين هؤلاء الآن؟".

وعلّقت الخارجية الليبية في تغريدة أخرى "المتحدث باسم الخارجية المصرية يتساءل عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بقوله: من هؤلاء؟ ونحن نتساءل هل المجلس الرئاسي، مجلس ليبي أم مصري؟ يبدو أن الأمر اختلط عليه!".

يشار إلى أن المجلس الرئاسي الليبي، تشكل في ضوء اتفاق سياسي تم التوصل إليه في منتجع "الصخيرات" بالمغرب في 17 ديسمبر/كانون الأول عام 2015.

وكانت حكومة الوفاق في ليبيا (المعترف بها دوليًا)، أعربت في بيان عن بالغ استغرابها من تصريحات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي (يدعم حفتر) عن "غياب الإدارة الحرة لحكومة الوفاق الوطني ووقوعها أسيرة للمليشيات. كان الأولى بنا أن نتدخل بشكل مباشر في ليبيا، ولدينا القدرة، لكننا لم نفعل ذلك".

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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