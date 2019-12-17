الوفاق الليبية: تصريحات متحدث الخارجية المصرية "مراهقة دبلوماسية"

قالت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الليبية، إن تصريحات المتحدث باسم الخارجية المصرية عن المجلس الرئاسي، لا تمت للعمل الدبلوماسي بصلة وإنها نوع من "المراهقة الدبلوماسية".

وجاء تصريح الخارجية الليبية، على حسابها الرسمي بموقع تويتر اليوم الثلاثاء، بعدما تساءل المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ عبر تويتر "من هو المجلس الرئاسي الليبي الذي أصدر بيانًا تناول فيه مصر؟".

من هو "المجلس الرئاسي الليبي" الذي أصدر بياناً اليوم يتناول مصر؟ ما نعلمه هو أن ذلك المجلس يتكون من ٩ أشخاص … أين هؤلاء الآن؟ — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) December 16, 2019

وأضاف متحدث الخارجية المصرية " ما نعلمه أن ذلك المجلس يتكون من 9 أشخاص.. أين هؤلاء الآن؟".

وعلّقت الخارجية الليبية في تغريدة أخرى "المتحدث باسم الخارجية المصرية يتساءل عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بقوله: من هؤلاء؟ ونحن نتساءل هل المجلس الرئاسي، مجلس ليبي أم مصري؟ يبدو أن الأمر اختلط عليه!".

ما يعلنه المتحدث باسم #الخارجية_المصرية لا يمت للعمل الدبلوماسي بصلة وحديثه حول #المجلس_الرئاسي نوع من المراهقة الدبلوماسية — Libyan Ministry of Foreign Affairs (@MOFALibyaTIP) December 17, 2019

يشار إلى أن المجلس الرئاسي الليبي، تشكل في ضوء اتفاق سياسي تم التوصل إليه في منتجع "الصخيرات" بالمغرب في 17 ديسمبر/كانون الأول عام 2015.

وكانت حكومة الوفاق في ليبيا (المعترف بها دوليًا)، أعربت في بيان عن بالغ استغرابها من تصريحات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي (يدعم حفتر) عن "غياب الإدارة الحرة لحكومة الوفاق الوطني ووقوعها أسيرة للمليشيات. كان الأولى بنا أن نتدخل بشكل مباشر في ليبيا، ولدينا القدرة، لكننا لم نفعل ذلك".