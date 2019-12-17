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سياسة

الحكومة الليبية تصد هجومًا لحفتر بمحورين جنوبي طرابلس

القتال في ليبيا-صورة أرشيفية
القتال في ليبيا-صورة أرشيفية
17/12/2019

أعلنت قوات الحكومة الليبية، مساء الثلاثاء، صد هجوم عنيف لمسلحي اللواء المتقاعد خليفة حفتر، بمحوري الخلاطات والكازيرما، جنوبي طرابلس.

وقال مصطفى المجعي، الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، إن قوات حكومة الوفاق تمكنت من صد هجوم عنيف لمسلحي حفتر في محوري الكازيرما والخلاطات، وحالت دون تمكنها من إحراز أي تقدم.

وأضاف المجعي أن الهجوم شهد استخدام جميع أنواع الأسلحة، مشيرًا إلى أن مسلحي حفتر استغلوا عملية ترتيب بعض المحاور، وشنوا هذا الهجوم، ولكن تمكنت قواتنا من صدهم.

ولم يفصح المجعي عن سقوط خسائر مادية أو بشرية في الهجوم.

وفي السياق ذاته، أفاد مراسل الأناضول بأن أصوات المدفعية الثقيلة لاتزال تسمع في الأحياء الجنوبية للعاصمة (حتى الساعة 16: 10 تغ).

وفي وقت سابق اليوم قال مصدر عسكري  تابع لحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، إن ما يسمع من أصوات المدفعية هو استهداف لتمركزات مسلحي حفتر جنوبي طرابلس.

والخميس الماضي، وبعد 8 أشهر من إخفاق قواته في اقتحام طرابلس، وكعادته زعم حفتر، بدء "المعركة الحاسمة" للتقدم نحو قلب العاصمة.

وسبق لحفتر أن أصدر إعلانات مماثلة أكثر من مرة، دون أن يتحقق ما وعد به، وعندما بدأ الهجوم على طرابلس، في 4 أبريل/ نيسان الماضي، زعمت قواته أنها ستسيطر على العاصمة في 48 ساعة، غير أن هجومه لايزال متعثرا.

وأجهض هجوم حفتر على طرابلس جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للحوار بين الليبيين.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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