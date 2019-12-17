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سياسة|الكويت

الحكومة الكويتية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

أمير الكويت وسط أعضاء الحكومة الجديدة
أمير الكويت وسط أعضاء الحكومة الجديدة
17/12/2019

أدى أعضاء الحكومة الكويتية الجديدة، اليمين الدستورية أمام أمير الكويت اليوم الثلاثاء، بعد شهر من استقالة الحكومة السابقة على وقع استجوابات بالبرلمان.

وأصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مرسومًا بتعيين الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ صباح الخالد الصباح، التي ضمت 14 وزيرًا، وجاء تشكيل الحكومة الجديدة بعد مشاورات استغرقت شهرًا مع الشيخ صباح الخالد الذي شغل منصب وزير الخارجية في حكومات سابقة.

وضمت الحكومة وزراء جددًا وآخرين كانوا في الحكومة السابقة، وتولى ثلاث نساء مناصب وزارية للمرة الأولى ، وأسندت وزارة الداخلية لشخصية من غير الأسرة الحاكمة لأول مرة .

ووجه أمير الكويت كلمة لأعضاء الحكومة الجديدة قال فيها "أمامكم مسؤوليات كبيرة تجاه الوطن والمواطنين لاسيما في هذه المرحلة الهامة وكلي ثقة تامة بأنكم أهل لها. عليكم تلمس وحل مشاكل المواطنين التي يواجهونها في الوزارات والدوائر الحكومية وتبسيط الإجراءات الإدارية في إطار تطبيق القوانين والأنظمة".

وأضاف "عليكم مضاعفة الجهد لتسريع عملية التنمية وتسخير الجهود للنهوض بالوطن وتحقيق طموحات المواطنين واحترام الدستور والقانون وحماية المال العام ولن يتأتى ذلك إلا بالعمل بروح الفريق الواحد وبالتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية".

ومن المتوقع ألا يتجاوز عمر حكومة صباح الخالد سنة واحدة، لأن ولايتها ستنتهي بانتهاء البرلمان الحالي وإجراء انتخابات تشريعية جديدة أواخر عام 2020، وسط تحديات تتعلق بعلاقتها بالبرلمان حيث تتواتر أنباء عن اعتزامه طرح استجوابات ربما تستهدف بعض الوزراء.

وقال الشيخ صباح الخالد إنه أبلغ البرلمان أنه سيرفع كتابا إلى أمير البلاد إذا واجهت حكومته تصعيدا من النواب.

من ناحيته، قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، إنه سيوجه الدعوة لعقد جلسة عادية يوم الثلاثاء المقبل، تتضمن تأدية الحكومة الجديدة القسم أمام مجلس الأمة واستكمال البنود المدرجة على جدول الأعمال، مؤكدًا تعاونه مع الحكومة في إطار الدستور وقوانين الدولة.

وكانت الحكومة الكويتية السابقة برئاسة الشيخ جابر المبارك الصباح تقد تقدمت باستقالتها منتصف الشهر الماضي، عقب استجوابين استهدفا وزيرين في الحكومة وانتهيا بتقديم طلب طرح الثقة فيهما.

ولاحقًا اعتذر رئيس الوزراء المستقيل الشيخ جابر المبارك عن عدم قبول تكليف أمير البلاد له بتشكيل حكومة جديدة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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