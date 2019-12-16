وزير خارجية قطر يكشف مطالب بلاده لحل الأزمة الخليجية

قال وزير خارجية دولة قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن الجميع خاسر بسبب الأزمة الخليجية، ولن يخرج أحد بمكاسب من الوضع الراهن،.

وأكد الوزير في حوار مع قناة (سي إن إن) الأمريكية أن بلاده تريد حلا أو تسوية تحفظ كرامة كافة الدول، وتعترف بأن جميع الدول رابحة من عودة الوحدة، مشيرا إلى أن الدوحة تتطلع إلى حماية كيان دول مجلس التعاون الخليجي من أي اضطراب كما حدث خلال العامين الماضيين.

وبالنسبة لمطالب قطر لإنهاء الأزمة، قال الوزير إنها تتضمن ضمان عدم تكرار ما حدث، موضحا أنهم مستعدون لمناقشة أي شيء باستثناء الأمور التي تؤثر على سيادتهم أو تتدخل في شؤونهم الداخلية أو سياستهم الخارجية.

وأضاف "نحن نعتقد أننا لا زلنا في المرحلة الأولى، حدث الكثير خلال العامين والنصف الماضيين، وأعتقد أن هناك حاجة لمزيد من الوقت لإعادة الثقة".

وشدد على أن قطر لم تدعم جماعة الإخوان المسلمين، ولم تربطها علاقات مباشرة مع الإخوان المسلمين كحزب سياسي، ولكنهم تعاملوا معهم عندما كانوا جزءا من حكومة منتخبة، موضحا أن قطر تؤمن بأنه من غير الممكن أن يملي أحد على الشعوب خياراتها.