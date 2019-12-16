وزير الخارجية اليمني يتهم المجلس الانتقالي بعرقلة تنفيذ اتفاق الرياض

اتهم وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي المجلس الانتقالي، المدعوم من الإمارات، بعرقلة تنفيذ اتفاق الرياض.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الحضرمي قوله خلال لقائه سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية بمجلس الأمن المعتمدين لدى اليمن، "للأسف توجد هناك بعض العراقيل التي يضعها المجلس الانتقالي في طريق تنفيذ الاتفاق".

وأشار الحضرمي إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا يضع عراقيل أمام "عمل الفريق الميداني وبعض الخروقات والاستحداثات التي تعوق إحراز أي تقدم في الترتيبات الأمنية والعسكرية المشار إليها في الاتفاق وملاحقه".

وأكد وزير الخارجية اليمني "حرص الحكومة على التنفيذ الكامل والمتسلسل لاتفاق الرياض من أجل إحلال السلام الشامل والمستدام في اليمن".

#الحضرمي: من المؤسف ان نجد هناك بعض العراقيل التي يضعها المجلس الانتقالي في طريق تنفيذ اتفاق الرياض وعمل الفريق الميداني المعني بمتابعة تنفيذه، اضافة إلى بعض الخروقات والاستحداثات التي تعيق احراز أي تقدم في الترتيبات الأمنية والعسكرية المشار اليها في الاتفاق وملاحقه. — وزارة خارجية الجمهورية اليمنية (@yemen_mofa) December 16, 2019

في وقت سابق الشهر الجاري أعرب الحضرمي عن "وجود بعض العراقيل" وتأخير "في تنفيذ الاستحقاقات الواضحة والمزمنة لاتفاق الرياض"، من دون أن يقدم مزيدا من التوضيحات.

وقال الحضرمي إن هذا الوضع "لن يساعد أحدا ولن يخدم عملية السلام بل سيصب في مصلحة المليشيا الحوثية ومشروعها الإيراني في اليمن".

#الحضرمي⁩: إن الإجراءات العملية على الأرض تشير الى وجود بعض العراقيل والتأخر في تنفيذ الاستحقاقات الواضحة والمزمنة لاتفاق الرياض، وهذا لن يساعد احدا ولن يخدم عملية السلام بل سيصب في مصلحة المليشيا الحوثية ومشروعها الإيراني في اليمن. — وزارة خارجية الجمهورية اليمنية (@yemen_mofa) December 12, 2019

قبل أيام، طالب محافظ شبوة محمد صالح بن عديو الرئيس عبد ربه منصور هادي باتخاذ "الإجراءات الكفيلة بإنهاء استفزازات القوات الإماراتية".

ووجه بن عديو خطابا إلى الرئيس هادي قال فيه إن الطيران المروحي الإماراتي الهجومي قام بعدة استفزازات منها المرور فوق نقاط تفتيش تابعة للجيش والأمن من دون إخطار مسبق، كما ترفض المدرعات والآليات الإماراتية التوقف في نقاط التفتيش.