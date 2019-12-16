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سياسة|تونس

هل أزيلت صور "المجاهد الأكبر" من قصر الرئاسة التونسية؟

الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة
الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة
16/12/2019

تداولت صفحات تونسية على فيسبوك أنباء تفيد بإزالة الرئاسة التونسية لصور الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة من القصر الرئاسي بقرطاج، ما أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل بتونس.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن المستشارة المكلفة بالاتصال في الرئاسة التونسية، رشيدة النيفر، نفيها لإزالة صور بورقية، مؤكدة أن صوره وتماثيله موجودة في مكانها بمختلف قاعات وأروقة القصر.

ونقلت وسائل إعلام عن مصادر زعمها أن أطرافا سياسية قدمت سابقا مقترحا للرئيس قيس سعيد، لإزالة صور الرئيس الراحل بورقيبة من قصر قرطاج.

وتباينت آراء التونسيين حول الجدل الدائر، بين منتقد ومدافع عن بورقيبة، ومتسائل عن مصدر الأخبار المتداولة، وبين ساخر من الغضب الآن والسكوت لمدة 13 عاما، عندما كان الرئيس بورقيبة قيد الإقامة الجبرية بعد انقلاب الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 1987، إلى أن وافته المنية عام 2000.

الحبيب بورقية هو أول رئيس للجمهورية التونسية لمدة ثلاثين عاما (1957-1987)، وتشبه بالزعيم التركي كمال أتاتورك، فأطلقت عليه ألقاب كثيرة مثل: "المجاهد الأكبر" و"صانع الأمة".

 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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