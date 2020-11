مصريون يحكون عن مرسي بعد 6 أشهر من وفاته.. ماذا قالوا؟

بعد 6 أشهر على وفاته، تصدر وسم (#احكي_عن_مرسي) والذي يحمل اسم الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، الترند المصري بموقع تويتر على مدار اليومين الماضيين.

وأُطلق الوسم تزامنًا مع الذكرى نصف السنوية على رحيل أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في البلاد، والذي أطاحت به المؤسسة العسكرية صيف عام 2013، واعتقل منذ ذلك الحين إلى أن فارق الحياة في يونيو/حزيران الماضي أثناء محاكمته وسط شكوك حول ملابسات وفاته في ظل ظروف حسبه التعسفية، وفق منظمات حقوقية.

وحظي الوسم بتفاعل واسع على تويتر، وغرد المصريون يحكون عن رجل العلم الأكاديمي الذي أصبح رئيسًا ودفع حياته ثمنًا للشرعية، وقارنوه وحكومته بابن المؤسسة العسكرية الذي أطاح بالرئيس المنتخب ليأخذ مكانه ويشوه صورته ويعلق كل فشل يقع فيه على شماعة فترة حكم مرسي.

#احكي_عن_مرسي

كان الرئيس الشهيد الأستاذ الجامعي العالم والمثقف يتكلم الإنجليزية بطلاقة ويتحاور مع مذيعي القنوات الامريكية بدون مترجم، اما الفاشل في الإعدادية الجاهل الجهول فيفضح عجزه عن الحديث بكل اللغات الحية في كل فرصة

