مصريون يحكون عن مرسي بعد 6 أشهر من وفاته.. ماذا قالوا؟

بعد 6 أشهر على وفاته، تصدر وسم (#احكي_عن_مرسي) والذي يحمل اسم الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، الترند المصري بموقع تويتر على مدار اليومين الماضيين.

وأُطلق الوسم تزامنًا مع الذكرى نصف السنوية على رحيل أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في البلاد، والذي أطاحت به المؤسسة العسكرية صيف عام 2013، واعتقل منذ ذلك الحين إلى أن فارق الحياة في يونيو/حزيران الماضي أثناء محاكمته وسط شكوك حول ملابسات وفاته في ظل ظروف حسبه التعسفية، وفق منظمات حقوقية.

وحظي الوسم بتفاعل واسع على تويتر، وغرد المصريون يحكون عن رجل العلم الأكاديمي الذي أصبح رئيسًا ودفع حياته ثمنًا للشرعية، وقارنوه وحكومته بابن المؤسسة العسكرية الذي أطاح بالرئيس المنتخب ليأخذ مكانه ويشوه صورته ويعلق كل فشل يقع فيه على شماعة فترة حكم مرسي.

#احكي_عن_مرسي

كان الرئيس الشهيد الأستاذ الجامعي العالم والمثقف يتكلم الإنجليزية بطلاقة ويتحاور مع مذيعي القنوات الامريكية بدون مترجم، اما الفاشل في الإعدادية الجاهل الجهول فيفضح عجزه عن الحديث بكل اللغات الحية في كل فرصة

" Zein, I want to check hand you!!" pic.twitter.com/aQY6lHQAvU — المجلس الثوري المصري (@ERC_egy) December 15, 2019

ولم تخلُ مقارنات المغردين بالطبع من المفارقات بينهما في إجادة الإنجليزية والعربية على حد سواء، إذ أعاد مغردون بث مقاطع فيديو لمرسي وهو يتحدث العربية والإنجليزية بطلاقة، عكس السيسي الذي انتشر له فيديو بالأمس يتحدث الإنجليزية بشكل خاطئ وهو يطلب مصافحة طفل مصاب بالسرطان، ما أثار موجة من السخرية على منصات التواصل لم يسلم فيها من التطرق أيضًا لأخطائه في اللغة العربية.

المقارنات شملت أيضًا التطرق إلى حكومة مرسي وحكومة السيسي، والفارق في أسعار الدولار بين الفترتين والتطرق إلى الأحوال الاقتصادية والمعيشية للمصريين بعد تعويم الجنيه وخفض الدعم، وتزامن إطلاق الوسم مع تصريحات للسيسي في مؤتمر أسوان للسلام والتنمية، بأن نظام الرئيس مرسي حاول تغيير هوية المصريين ما دفعهم للخروج عليه.

وغرد أحمد نجل الرئيس الراحل، عبر الوسم بأبيات شعر كان يكررها الرئيس مرسي أثناء محاكمته، فكتب "(بلادي وإن جارت علي عزيزة.. وأهلي إن ضنوا علي كرام.. بلادي وإن هانت علي عزيزة.. وإن أعرى بها وأجوع). رحمة الله عليك يا أبي وتقبلك من الشهداء بإذن الله".

"بلادي وإن جارت علي عزيزة.. وأهلي إن ضنوا علي كرام.. بلادي وإن هانت علي عزيزة.. وإن أعرى بها وأجوع".

رحمة الله عليك يا أبي وتقبلك من الشهداء بإذن الله.#احكي_عن_مرسي pic.twitter.com/il1sPhlkPQ — AHMED MOHAMED MORSY (@A3M_MORSY) December 13, 2019

https://twitter.com/ZenzanaVoice/status/1206242435128578048?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/engineerbasha41/status/1206132976192557057?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/Tota27458882/status/1206443760697118721?ref_src=twsrc%5Etfw

الله يرحمك ياريس

لا اعترف بمن انقلبوا عليك حتي الموت #احكي_عن_مرسي — ⚡Aya mostafa ⛄⛄ (@dhjkkf60) December 16, 2019

الله يرحمه ويدخله فسيح جناته

كان رجل ‘‘ في زمن مات فيه الرجال‘ كان شهيد وهو علي قيد الحياة

حاول ان يصنع للمصرين البسطاء الكرامة والحياة الكريمة ‘‘ ولكن اطلقوا عليه الخائن العميل ‘‘ الله يرحمه #احكي_عن_مرسي — أنين الروح (@GZIL2qtp0ZquTCQ) December 16, 2019

رجل بشر ليس من الملائكة يخطئ ويصيب قتلته جملته الشهيرة نريد أن نمتلك غذائنا ودوائنا وسلاحنا ولكننا لم نستحقه فأبدلنا الله بمن نستحقه للأسف

#احكي_عن_مرسي — حازم دياب (@hazemabdoudiab) December 16, 2019

#احكي_عن_مرسي

مبناش قصور و استراحات و فنادق،

و مباعش تيران و صنافير،

و لا تنازل عن حدود مصر المائية لليونان،

وما سجنش كل من له رأي. مرسي حافظ على الآمنة. و بعد السنين دي الكل عارف ان جزمة مرسي تسوي كل كلاب العسكر. #مصريين_ايد_واحده #مصر_امام_العالم — صقر (@f7sLVcKDDCbuE5T) December 16, 2019

أراد لوطنه الحرية فسجن حتى الموت #احكي_عن_مرسي — مصرية عنادية (@asmaasobhy36) December 16, 2019

#احكى_عن_مرسى

قائد عظيم أحب وطنه و دينه وشعبه فخذلوه و سخروا منه واتهموه بكل النقائص وسجنوه وقتلوه وهو صابر محتسب أجره عند الله املآ الحفاظ على شباب وفتيات وطنه مدافعأ عن دينه وأرضه ويأبى الله إلا أن يفضحهم بإرتكاب كل النقائص التى إتهموه زوروا

طابت ذكراك سيدى الرئيس الشهيد . pic.twitter.com/q5l1P9wJpO — كلام مفيد (@klammofed) December 16, 2019

https://twitter.com/Lila53660215/status/1206266026532515840?ref_src=twsrc%5Etfw