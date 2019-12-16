البث الحي
سياسة

كيف ردت إسرائيل على طرد البحرية التركية سفينة تنقيب تابعة لها؟

سفينة تركية للتنقيب في البحر المتوسط
سفينة تركية للتنقيب في البحر المتوسط
16/12/2019

أفاد مراسل الجزيرة في فلسطين بأن طائرات حربية إسرائيلية حلّقت فوق سفينة تركية للتنقيب عن الغاز في منطقة قبرص ظهر اليوم الأحد.

وحسب ما نقلته القناة 12 في التلفزة الإسرائيلية، فإن هذا التحليق جاء ردا على طرد الزوارق الحربية التركية سفينة أبحاث إسرائيلية من المياه الاقتصادية القبرصية قبل نحو أسبوعين.

وحسب المعلومات المتوافرة، فإن الجيش الإسرائيلي بعث طائراته الحربية كرسالة شديدة اللهجة لأنقرة، حيث حلقت لبعض الوقت ثم عادت أدراجها.

طرد سفينة إسرائيلية

كانت القناة 13 الإسرائيلية قد كشفت أن سفينة حربية تركية قامت بإخراج سفينة تنقيب إسرائيلية من شرق المتوسط.

وكانت سفينة "بات غاليم" الإسرائيلية، وعلى متنها خبراء من إسرائيل وقبرص، تقوم بمشروع تنقيب مشترك في شرق المتوسط، قبل أن تعترضها سفينة حربية تابعة للقوات البحرية التركية، وتقوم بإخراجها من شرق المتوسط.

ووفقا للمسؤولين الإسرائيليين، اقتربت سفن البحرية التركية من سفينة الأبحاث الإسرائيلية، واتصل ضباط البحرية بقبطان السفينة وشرعوا في استجوابه بشأن أنشطته في المنطقة، وذلك رغم أنه كان في منطقة لا سلطة للأتراك عليها، كما يقول الجانب الإسرائيلي.

وطلب ضباط البحرية التركية من قبطان السفينة الإسرائيلية مغادرة المكان فورا والامتناع عن مواصلة البحث، واضطرت السفينة الإسرائيلية إلى وقف العمليات والإبحار إلى منطقة أخرى.

وتصاعدت في الآونة الأخيرة حدة التوتر بين دول شرق البحر المتوسط التي تسعى جميعها للحصول على ما تراه حصتها في حقوق الغاز، سواء تلك المكتشفة أو التي لم تكتشف بعد، لا سيما أن التقديرات تشير إلى أن هذه المنطقة تحتوي على ما يصل إلى 120 تريليون قدم مكعب  من الغاز الطبيعي.

المصدر : الجزيرة + وكالات
المزيد من سياسة

الفاتيكان يحقّق في "إعجاب" الحساب البابوي بصورة مثيرة لعارضة برازيلية

بابا الفاتيكان فرنسيس الأول (موافع التواصل)

مصر: قتلى ومصابين في انهيار عقارين بعد أمطار غزيرة بالإسكندرية (فيديو)

الأمطار تُغرق الإسكندرية (موافع التواصل)

مليون شخص حصلوا على لقاحين صينيين ضد كورونا.. تعرف عليه

تجرى تجارب على اللقاح الصيني في عدة دول بينها دول عربية (رويترز)

"تعرضوا للضرب وأجبِروا على تحويل أموالهم".. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الأمراء السعوديين

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان (غيتي)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

ماكرون يتهم تركيا بتأجيج حملة معادية لفرنسا في أفريقيا

ماكرون يتهم تركيا وروسيا بتأجيج حملة معادية لفرنسا في أفريقيا (غيتي)

"لسنا حزبا بل دولة".. مرشح حزب مستقبل وطن يهدد مصريين (فيديو)

فرز الأصوات بعد الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية المصرية في القاهرة (رويترز)

صبغة شعر رودي جولياني محامي ترمب تثير ضجة (فيديو)

(الجزيرة)