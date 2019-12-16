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سياسة

شاهد: قوات الوفاق تستولي على ناقلة جنود تابعة لحفتر جنوب طرابلس

16/12/2019

استولت قوات حكومة الوفاق الليبية،على ناقلة جنود تابعة لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر بمحور الكازيرما جنوب العاصمة طرابلس، فيما تعرضت الكلية الجوية بمصراتة لقصف جديد من قوات حفتر.

ونشرت عملية "بركان الغضب" التابعة لحكومة الوفاق، مساء الأحد، صورًا للناقلة، وأفادت بهروب العناصر الذين كانوا على متنها.

من ناحية أخرى، نقلت وكالة الأنباء الألمانية، عن مصطفى المجعي المتحدث باسم عملية بركان الغضب، تعرض مقر الكلية الجوية بمصراتة لقصف جوي من طائرة تابعة لقوات حفتر.

وتوقع المجعي أن يكون هذا القصف ردّة فعل من حفتر على البيان الذي تُلي مساء أمس من أمام بلدية مصراتة، والذي تعهدت فيه المدينة بوضع كل ثقلها وإمكاناتها لصالح الحرب التي تخوضها قوات الوفاق ضد قوات حفتر.

والخميس الماضي، أعلن اللواء المتقاعد خليفة حفتر "ساعة الصفر" والتقدم صوب قلب العاصمة طرابلس، التي بدأ هجومًا عليها في أبريل/ نيسان الماضي، لكن محمد قنونو المتحدث باسم قوات الحكومة الليبية، نفى صحة اقتراب حفتر من السيطرة على العاصمة، وفق مقابلة له مع الأناضول.

وقبل أيام، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه إذا طلبت الحكومة الليبية مساعدة من تركيا، فمن الممكن أن ترسل أنقرة قوات عسكرية إلى ليبيا، وكانت أنقرة وطرابلس، وقعتا الشهر الماضي، اتفاقًا للتعاون الأمني والعسكري ومذكرة تفاهم بشأن ترسيم الحدود في البحر المتوسط.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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