شاهد: طلاب يطردون فؤاد السنيورة من الجامعة الأمريكية في بيروت

هتف طلاب بالجامعة الأمريكية ببيروت ضد رئيس الوزراء اللبناني السابق فؤاد السنيورة، خلال حضوره حفلا موسيقيا، بمناسبة أعياد الميلاد في إحدى قاعات الجامعة.

وأظهرت مقاطع فيديو بثها ناشطون على مواقع التواصل عددًا من الطلاب والحاضرين يرددون هتافات ضد السنيورة، ويطالبونه بمغادرة الحفل ورددوا "سنيورة اطلع بره" و"ثورة ثورة".

الطلاب اتهموا السياسي اللبناني الذي سبق له تولي وزارة المالية بالفساد، وواصلوا الهتاف ضده، إلى أن تحقق هدفهم بالفعل وغادر السنيورة منسحبًا خارج القاعة.

وشغل السنيورة منصب رئيس الوزراء منذ 19 يوليو/تموز عام 2005 إلى 9 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2009. وكان يعتبر من المقربين من رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري حيث شغل مرات عدة منصب وزير المالية أثناء تولي الحريري رئاسة الوزراء في لبنان.

احتجاجات لبنان

ميدانيًا، عاد الهدوء إلى وسط العاصمة بيروت بعدما فضت قوى الأمن بالقنابل المدمعة والهراوات اعتصامًا للمحتجين قرب البرلمان، وقال الدفاع المدني والصليب الأحمر إن فرقهما الطبية عملت على إسعاف 100 متظاهر أصيبوا بحالات إغماء ونقل 20 جريحًا إلى المستشفيات.

وتأتي هذه التطورات قبل ساعات من استشارات نيابية مقررة اليوم الإثنين يجريها الرئيس ميشال عون لتسمية رئيس وزراء لتشكيل حكومة جديدة، بعد تقديم رئيس الوزراء سعد الحريري استقالة حكومته تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية يوم 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وبدأت الاحتجاجات يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على خلفية الأوضاع الاقتصادية الصعبة، للمطالبة بانتخابات نيابية مبكرة، واستعادة الأموال المنهوبة، ورحيل ومحاسبة بقية مكونات الطبقة الحاكمة، التي يتهمها بالفساد والافتقار إلى الكفاءة.