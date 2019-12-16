شاهد: أسير فلسطيني يُرزق بتوأمين عبر النطف المهربة

قال "مركز إعلام الأسرى" إن الأسير الفلسطيني طه عادل سعادة الشخشير، من مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، رُزق بتوأمين من الذكور عن طريق النطف المهربة من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وبعد محاولات صعبة لتهريب النطف على مدار 5 سنوات وتحقيق حلم طال انتظاره، نجحت المحاولة الأخيرة وحدث الحمل، ووضعت زوجة الأسير الثلاثاء الماضي مولوديها "ياسين ويوسف" في المستشفى العربي التخصصي بنابلس.

والشخشير (54 عامًا)، هو أحد عناصر كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اعتقل سنة 1993 وصدر بحقه حكم بالسجن المؤبد، وأفرج عنه في صفقة وفاء الأحرار عام 2011، بعد نحو 20 عامًا من الاعتقال.

وعقد الشخشير قرانه بداية عام 2012، ورُزق بابنتين، هما "أحرار وأبرار" قبل أن يعيد الاحتلال اعتقاله ضمن حملة الاعتقالات التي استهدفت محرري الصفقة في صيف عام 2014، وأعيد له حكم المؤبد.

ويقبع الشخشير حاليًا في سجن "إيشل السبع" الإسرائيلي، ليصبح مجموع ما قضاه في سجون الاحتلال 26 عامًا.

وتضاف قصة الشخشير إلى نحو 80 طفلًا ولدوا بهذه الطريقة، والتي تعد من قبل الفلسطينيين انتصارًا على محاولة منع بناء أسر فلسطينية.