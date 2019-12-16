البث الحي
سياسة

شاهد: أسير فلسطيني يُرزق بتوأمين عبر النطف المهربة

16/12/2019

قال "مركز إعلام الأسرى" إن الأسير الفلسطيني طه عادل سعادة الشخشير، من مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، رُزق بتوأمين من الذكور عن طريق النطف المهربة من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وبعد محاولات صعبة لتهريب النطف على مدار 5 سنوات وتحقيق حلم طال انتظاره، نجحت المحاولة الأخيرة وحدث الحمل، ووضعت زوجة الأسير الثلاثاء الماضي مولوديها "ياسين ويوسف" في المستشفى العربي التخصصي بنابلس.

والشخشير (54 عامًا)، هو أحد عناصر كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اعتقل سنة 1993 وصدر بحقه حكم بالسجن المؤبد، وأفرج عنه في صفقة وفاء الأحرار عام 2011، بعد نحو 20 عامًا من الاعتقال.

وعقد الشخشير قرانه بداية عام 2012، ورُزق بابنتين، هما "أحرار وأبرار" قبل أن يعيد الاحتلال اعتقاله ضمن حملة الاعتقالات التي استهدفت محرري الصفقة في صيف عام 2014، وأعيد له حكم المؤبد.

ويقبع الشخشير حاليًا في سجن "إيشل السبع" الإسرائيلي، ليصبح مجموع ما قضاه في سجون الاحتلال 26 عامًا.

وتضاف قصة الشخشير إلى نحو 80 طفلًا ولدوا بهذه الطريقة، والتي تعد من قبل الفلسطينيين انتصارًا على محاولة منع بناء أسر فلسطينية.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

الفاتيكان يحقّق في "إعجاب" الحساب البابوي بصورة مثيرة لعارضة برازيلية

بابا الفاتيكان فرنسيس الأول (موافع التواصل)

مصر: قتلى ومصابين في انهيار عقارين بعد أمطار غزيرة بالإسكندرية (فيديو)

الأمطار تُغرق الإسكندرية (موافع التواصل)

مليون شخص حصلوا على لقاحين صينيين ضد كورونا.. تعرف عليه

تجرى تجارب على اللقاح الصيني في عدة دول بينها دول عربية (رويترز)

"تعرضوا للضرب وأجبِروا على تحويل أموالهم".. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الأمراء السعوديين

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان (غيتي)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

صبغة شعر رودي جولياني محامي ترمب تثير ضجة (فيديو)

(الجزيرة)

ماكرون يتهم تركيا بتأجيج حملة معادية لفرنسا في أفريقيا

ماكرون يتهم تركيا وروسيا بتأجيج حملة معادية لفرنسا في أفريقيا (غيتي)

"لسنا حزبا بل دولة".. مرشح حزب مستقبل وطن يهدد مصريين (فيديو)

فرز الأصوات بعد الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية المصرية في القاهرة (رويترز)