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سياسة

حكومة الوفاق الليبية ردا على السيسي: لا نقبل أي تهديد يمس سيادتنا

لقاء سابق بين السيسي (يمين) وحفتر (يسار)
لقاء سابق بين السيسي (يمين) وحفتر (يسار)
16/12/2019

أعربت حكومة الوفاق الوطني في ليبيا عن تعجبها الشديد من تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن "غياب الإدارة الحرة لحكومة الوفاق الوطني ووقوعها أسيرة للمليشيات".ّ

وقال بيان للمجلس الرئاسي إن "حكومة الوفاق إذ تتفهم حق الدولة المصرية في تحقيق أمنها القومي، فإنها لا تقبل بأي تهديد يمس السيادة الوطنية الليبية".

وأكد البيان شرعية الحكومة ومشروعيتها في أداء عملها واستقلالية قراراتها وبسط سلطتها على كافة المؤسسات، مذكرا "الجميع بالملحمة الوطنية التي قادتها ضد تنظيم الدولة في سرت والقضاء عليه في زمن قياسي".

وأضاف المجلس أنه "يأمل أن يكون للشقيقة مصر دورا جوهريا يحظى بثقة الجميع في إطار دعم الاستقرار والسلم الأهلي في ليبيا، بدلا من دعم تشكيلات مسلحة خارجة عن الشرعية المعترف بها دوليا يقودها مجرم حرب قامت بالاعتداء على العاصمة رمز وحدة ليبيا واستقرارها". في إشارة إلى اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

ودعت الحكومة الليبية السلطات المصرية لمراجعة موقفها من الأزمة الليبية ولعب دور إيجابي يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين ويسعى لتطويرها واستمرارها.

الخميس، اتهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، بأنها "مسلوبة الإرادة" و"أسيرة للمليشيات الإرهابية".

وأضاف السيسي "كان الأولى بنا أن نتدخل بشكل مباشر في ليبيا، ولدينا القدرة، لكننا لم نفعل ذلك "

المصدر : وكالات
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