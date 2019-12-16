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سياسة|تركيا

تركيا تنشر أول طائرة مسيرة مسلحة في شمال قبرص(فيديو)

16/12/2019

حطت طائرة مسيرة مسلحة تركيا الإثنين في شمال قبرص حيث ستتمركز في أجواء من التوتر الشديد بين تركيا ودول أخرى في شرق المتوسط بشأن احتياطيات الغاز.

التفاصيل

الطائرة المسيرة من نوع "بيرقدار تي بي2" وحطت في مطار "غجيت قلعة" في منطقة فاماغوستا بشرق الجزيرة المقسومة.

 وهي أول طائرة مسيرة تحط في هذا المطار منذ موافقة السلطات القبرصية التركية على نشر هذا النوع من الطائرات في شمال الجزيرة التي تسيطر قوات أنقرة على شطرها الشمالي منذ 1974.

ويأتي نشر هذه الطائرات في أجواء من التوتر الحاد في المنطقة بشأن استغلال احتياطيات الغاز والنفط بعد توقيع اتفاق في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، يحدد الحدود البحرية التي كانت موضع خلاف بين تركيا وليبيا.

وأدانت دول عدة بينها قبرص واليونان الاتفاق لأنه يسمح لأنقرة بالمطالبة بحقوق في مناطق واسعة بشرق البحر المتوسط.

وفي الواقع وبعد توقيع الاتفاق حذرت الحكومة التركية من أنها ستمنع عمليات استكشاف احتياطيات الغاز والنفط بدون موافقتها في هذه المناطق.

ويثير اكتشاف حقول للغاز والنفط في شرق المتوسط في السنوات الأخيرة طموحات دول واقعة على البحر من اليونان إلى مصر مرورا بقبرص واسرائيل، وكلها دول تقيم علاقات صعبة مع تركيا.

واعتبر الاتفاق البحري التركي الليبي ردا من أنقرة على إنشاء منتدى لشرق المتوسط حول الغاز في يناير/كانون الثاني الماضي، استبعدت منه تركيا خلال اجتماع عقد في القاهرة بين ممثلين عن قبرص واليونان واسرائيل ومصر وإيطاليا والأردن والأراضي الفلسطينية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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