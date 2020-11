الهند.. قمع طلاب جامعة إسلامية واتساع الاحتجاجات ضد قانون الجنسية (فيديو)

أظهرت مقاطع فيديو اعتداء الشرطة الهندية على طلبة جامعة عليكرة الإسلامية جنوبي العاصمة دلهي، خلال احتجاجات نظمها الطلاب لرفض قانون منح الجنسية للأقليات.

واتسعت الاحتجاجات على قانون جديد للجنسية يستند إلى الدين، لتشمل جامعات في أنحاء الهند اليوم الإثنين فيما قال منتقدون إن حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي تدفع ببرنامج قائم على التعصب.

Visuals from Aligarh Muslim University.

Security Forces throwing stones and using tear gas on AMU students who were protesting against #CABBill2019 .

From #JamiaMilia to AMU, they are trying to muzzle our voice. #JamiaProtest pic.twitter.com/OatBN8mhL5

— Md Asif Khan‏‎‎‎‎‎‎ (@imMAK02) December 15, 2019