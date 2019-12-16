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الهند.. قمع طلاب جامعة إسلامية واتساع الاحتجاجات ضد قانون الجنسية (فيديو)

الشرطة الهندية قمعت طلاب تظاهروا داخل الجامعة الملية الإسلامية في نيودلهي
الشرطة الهندية قمعت طلاب تظاهروا داخل الجامعة الملية الإسلامية في نيودلهي
16/12/2019

أظهرت مقاطع فيديو اعتداء الشرطة الهندية على طلبة جامعة عليكرة الإسلامية جنوبي العاصمة دلهي، خلال احتجاجات نظمها الطلاب لرفض قانون منح الجنسية للأقليات.

واتسعت الاحتجاجات على قانون جديد للجنسية يستند إلى الدين، لتشمل جامعات في أنحاء الهند اليوم الإثنين فيما قال منتقدون إن حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي تدفع ببرنامج قائم على التعصب.

وتفاقم الغضب من حكومة مودي الهندوسية القومية بسبب تصرفات وحشية منسوبة للشرطة في الجامعة الملية الإسلامية في نيودلهي أمس الأحد عندما دخل أفراد الشرطة إلى حرم الجامعة وأطلقوا الغاز المسيل للدموع لتفريق احتجاج. وأصيب ما لا يقل عن 100 شخص في الاشتباكات هناك.

وتكررت هذه المشاهد في جامعة عليكرة مسلم بولاية أوتار براديش شمالي الهند حيث اشتبكت الشرطة أيضا مع محتجين داخل الحرم.

وتظهر المقاطع المصورة اعتداءات عنيفة قام بها أفراد من الشرطة الهندية ضد طلاب جامعة عليكرة لتفريق مظاهراتهم ضد حكومة مودي.

وتصدر وسم (JamiaProtest#) قائمة الأعلى تداولا في تويتر، وخصصه الناشطون والحقوقيون في الهند للتنديد بعنف السلطات الهندية وإقصائها الأقلية المسلمة من حق الحصول على الجنسية وفق القانون الجديد.

واحتشد مئات الناشطين أمام مقر شرطة نيودلهي مساء الأحد احتجاجًا على ما تردد عن وحشية الشرطة وعلى اعتقال طلاب.

وشهدت ولاية آسام بشمال شرق الهند أعنف الاحتجاجات في الأيام القليلة الماضية، حيث أشعلت الجموع النار في مبان ومحطات للقطارات غضبًا من القانون الجديد الذي أقره البرلمان الأسبوع الماضي، والذي يفتح الطريق لأقليات دينية عدا المسلمين للحصول على الجنسية الهندية.

ونُظمت احتجاجات في المعهد الهندي للتكنولوجيا في مومباي وفي معهد تاتا للعلوم الاجتماعية الليلة الماضية واليوم الإثنين، ومن المقرر خروج المزيد من الاحتجاجات في وقت لاحق اليوم في جامعة مومباي وفي مدينة بنغالورو بجنوب البلاد.

https://twitter.com/kunalmajumder/status/1206257566726135810?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز + مواقع التواصل
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