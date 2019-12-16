الهند.. قمع طلاب جامعة إسلامية واتساع الاحتجاجات ضد قانون الجنسية (فيديو)

أظهرت مقاطع فيديو اعتداء الشرطة الهندية على طلبة جامعة عليكرة الإسلامية جنوبي العاصمة دلهي، خلال احتجاجات نظمها الطلاب لرفض قانون منح الجنسية للأقليات.

واتسعت الاحتجاجات على قانون جديد للجنسية يستند إلى الدين، لتشمل جامعات في أنحاء الهند اليوم الإثنين فيما قال منتقدون إن حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي تدفع ببرنامج قائم على التعصب.

Visuals from Aligarh Muslim University. Security Forces throwing stones and using tear gas on AMU students who were protesting against #CABBill2019 . From #JamiaMilia to AMU, they are trying to muzzle our voice. #JamiaProtest pic.twitter.com/OatBN8mhL5 — Md Asif Khan‏‎‎‎‎‎‎ (@imMAK02) December 15, 2019

وتفاقم الغضب من حكومة مودي الهندوسية القومية بسبب تصرفات وحشية منسوبة للشرطة في الجامعة الملية الإسلامية في نيودلهي أمس الأحد عندما دخل أفراد الشرطة إلى حرم الجامعة وأطلقوا الغاز المسيل للدموع لتفريق احتجاج. وأصيب ما لا يقل عن 100 شخص في الاشتباكات هناك.

وتكررت هذه المشاهد في جامعة عليكرة مسلم بولاية أوتار براديش شمالي الهند حيث اشتبكت الشرطة أيضا مع محتجين داخل الحرم.

Video shared by a law student from #JamiaMilia pic.twitter.com/mNwk1rkIcM — Poonam Agarwal (@poonamjourno) December 15, 2019

وتظهر المقاطع المصورة اعتداءات عنيفة قام بها أفراد من الشرطة الهندية ضد طلاب جامعة عليكرة لتفريق مظاهراتهم ضد حكومة مودي.

وتصدر وسم (JamiaProtest#) قائمة الأعلى تداولا في تويتر، وخصصه الناشطون والحقوقيون في الهند للتنديد بعنف السلطات الهندية وإقصائها الأقلية المسلمة من حق الحصول على الجنسية وفق القانون الجديد.

Insane scenes from #JamiaMilia right now. What the hell are the police doing there? How is this a valid response to protests by students? #SOSJAMIA pic.twitter.com/PW59iTUH9X — Vakasha Sachdev (@VakashaS) December 15, 2019

واحتشد مئات الناشطين أمام مقر شرطة نيودلهي مساء الأحد احتجاجًا على ما تردد عن وحشية الشرطة وعلى اعتقال طلاب.

وشهدت ولاية آسام بشمال شرق الهند أعنف الاحتجاجات في الأيام القليلة الماضية، حيث أشعلت الجموع النار في مبان ومحطات للقطارات غضبًا من القانون الجديد الذي أقره البرلمان الأسبوع الماضي، والذي يفتح الطريق لأقليات دينية عدا المسلمين للحصول على الجنسية الهندية.

ونُظمت احتجاجات في المعهد الهندي للتكنولوجيا في مومباي وفي معهد تاتا للعلوم الاجتماعية الليلة الماضية واليوم الإثنين، ومن المقرر خروج المزيد من الاحتجاجات في وقت لاحق اليوم في جامعة مومباي وفي مدينة بنغالورو بجنوب البلاد.

https://twitter.com/kunalmajumder/status/1206257566726135810?ref_src=twsrc%5Etfw