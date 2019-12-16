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سياسة

التجديد لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" (فيديو)

16/12/2019

استضافت شاشة الجزيرة مباشر عدنان أبو حسنة الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" للحديث عن التجديد للمنظمة والصعوبات المالية التي تواجهها.

ويذكر أنه في وقت سابق صوتت الأمم المتحدة بأغلبية ساحقة لتجديد تفويض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وذلك خلال اجتماع اللجنة الرابعة للجمعية العامة.
وكان من بين أبرز هذه القرارات تجديد تفويض عمليات وكالة أونروا حتى العام 2023، حيث صوتت 170 دولة لصالح القرار، ودولتان ضده هما الولايات المتحدة وإسرائيل، في حين امتنعت سبع دول عن التصويت.
وتواجه الأونروا أزمة مالية كبرى على إثر قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف التمويل الأمريكي للمنظمة الذي بلغ 368 مليون دولار، أي ما يشكل نحو 30% من عملياتها في المنطقة.
ويشار إلى أن الأونروا تأسست بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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