أبوالغيط يقاطع مذيعا: ما حدث في 2011 ليس ربيعا عربيا (فيديو)

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الأحد، في كلمة ضمن مؤتمر للشباب في مدينة شرم الشيخ المصرية، إنه يرفض تسمية ما حدث في الدول العربية في 2011، ربيعا عربيا.

وبانفعال، قاطع أبو الغيط الصحفي المصري عمرو عبد الحميد الذي يدير النقاش، قائلًا "لا ينبغي تسمية ما وقع في 2011 ربيعًا".

أحمد أبو الغيط ينفعل ويقاطع عمرو عبد الحميد ويرفض مسمى الربيع العربى .. قتل ٥٠٠ ألف فى سوريا ليس ربيع#صدى_البلد#منتدى_شباب_العالم pic.twitter.com/EBn2CxjTX8 — صدى البلد (@baladtv) December 15, 2019

وأضاف أبو الغيط أنه يرفض تلك التسمية بسبب "موت 500 ألف شخص سوري وطرد 4 إلى 5 مليون آخر من بلادهم، ونزوح 6 مليون سوري وهدم ليبيا وتأثيرات رهيبة على مدن عراقية وعودة الكوليرا وشلل الأطفال إلى اليمن.. هذا ليس ربيعًا عربيًا".

تصريحات أبو الغيط قوبلت بانتقادات لاذعة غضبًا لشهداء ثورات الربيع الذين أرادوا الحرية لشعوبهم، وتأكيدًا على أن سبب القتل والتشريد والدمار هم "الحكام الطغاة" وليس الشعوب الثائرة للحق والحرية والعدالة والحياة بكرامة.

ويعقد منتدى شباب العالم 2019، في مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء من الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر/كانون الأول، وسط انتقادات واسعة من عدم جدوى مؤتمرات الشباب فضلًا عن تكلفتها الباهظة، في وقت تعصف فيه أزمات اقتصادية وسياسية بالبلاد.

https://twitter.com/Sseif14/status/1206219568697561095?ref_src=twsrc%5Etfw

الأمين العام للجامعة العربية: هذا ليس ربيعا عربيا. "موت" 500 ألف سوري و"طرد" 4-5 مليون ونزوح 6 ملايين داخليا وهدم دولة كليبيا و "تأثيرات رهيبة" على العراق"؛ هذا ليس ربيعا.

لكن أبو الغيط لم يقل، ولا يجرأ على القول، إن من فعل كل ذلك هي الأنظمة المضادة للربيع العربي التي يدافع عنها — Wael Tamimi (@WaelTamimi) December 15, 2019

سيظل الربيع العربي شوكه في حلق كل العصابات الديكتاتوريه — Mohammed Abu alomde (@2cb611a47dfb4b2) December 16, 2019

عندما يهاجم احمد ابو الغيط الربيع العربي ويصفة بالخريف فهذا يدى على صعوبة جيل الخمسينات وان هذا الجيل هو الحاجز الفعلي للتغير في عالمنا العربي ولن نستطيع ان نتقدم طالما هذا الجيل مستولي على السلطة السياسية العليا.

وهذا التعمييم لا بد له من استثناء ولكن قليل جدا.#خريف_ابو_الغيط pic.twitter.com/P6c0j9aNp0 — أمجد المالح (@almaleh_amjad) December 15, 2019

https://twitter.com/tarikhwafikr_11/status/1206139272174198784?ref_src=twsrc%5Etfw

ابو الغيط منزعج من مصطلح #الربيع_العربي

يعني هو ربيعا عربيا هز عرش الانظمة وبث الرعب في نفوس الفاسدين ،ماذا يمكن ان نسميه غير اسمه او انه #ثورة رغما عنك وعن كل من يأتي عكس التاريخ 😏 — Khawla BG (@khaoulabengaye1) December 15, 2019

ده تمثلية معروفة والمذيع عارف حيقول ايه وابوالغيط عارف حيرد ازاى فبلاش تعملوا كده علشان أن الثورات بتدمر بلاد والكلام اللى بلحة بيقوله علشان يخوف الشعب انس ربنا هو القادر على كل شيء وهو الحافظ الدنيا مش دائمة لحد والظالمين مصيرهم معروف والحق بقى مهما طال الزمن الله غالب — zianb hasan@gmail.com (@zinab54hasanin) December 15, 2019

https://twitter.com/Semicolon74/status/1206241464201728000?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/karemTelshamy/status/1206325334934720513?ref_src=twsrc%5Etfw