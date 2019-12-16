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سياسة|مصر

أبوالغيط يقاطع مذيعا: ما حدث في 2011 ليس ربيعا عربيا (فيديو)

أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية
أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية
16/12/2019

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الأحد، في كلمة ضمن مؤتمر للشباب في مدينة شرم الشيخ المصرية، إنه يرفض تسمية ما حدث في الدول العربية في 2011، ربيعا عربيا.

وبانفعال، قاطع أبو الغيط الصحفي المصري عمرو عبد الحميد الذي يدير النقاش، قائلًا "لا ينبغي تسمية ما وقع في 2011 ربيعًا".

وأضاف أبو الغيط أنه يرفض تلك التسمية بسبب "موت 500 ألف شخص سوري وطرد 4 إلى 5 مليون آخر من بلادهم، ونزوح 6 مليون سوري وهدم ليبيا وتأثيرات رهيبة على مدن عراقية وعودة الكوليرا وشلل الأطفال إلى اليمن.. هذا ليس ربيعًا عربيًا".

تصريحات أبو الغيط قوبلت بانتقادات لاذعة غضبًا لشهداء ثورات الربيع الذين أرادوا الحرية لشعوبهم، وتأكيدًا على أن سبب القتل والتشريد والدمار هم "الحكام الطغاة" وليس الشعوب الثائرة للحق والحرية والعدالة والحياة بكرامة.

ويعقد منتدى شباب العالم 2019، في مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء من الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر/كانون الأول، وسط انتقادات واسعة من عدم جدوى مؤتمرات الشباب فضلًا عن تكلفتها الباهظة، في وقت تعصف فيه أزمات اقتصادية وسياسية بالبلاد.

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المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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