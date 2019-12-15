يمنيون يتهمون الإمارات بتسليح الانفصاليين لإفشال اتفاق الرياض

اتهم مغردون يمنيون الإمارات بتسليم السلاح للمجلس الانتقالي الجنوبي رغبة منها في نشر الفوضى.

وعبر المغردون عن اعتقادهم بأن المجلس الانتقالي الجنوبي لا يستطيع القيام بأي خطوة ضد الحكومة اليمنية، من دون ضوء أخضر من الإمارات التي تدعمه.

وقال المغردون إن هذا الأمر يعرقل تنفيذ السلام في اليمن من خلال عرقلة اتفاق الرياض، الموقع بين الحكومة من جهة وبين المجلس الانتقالي من جهة أخرى.

وقال مختار الرحبي، ‏‏‏‏‏‏‏‏‏السكرتير الصحفي السابق للرئاسة اليمنية ومستشار وزير الإعلام اليمني إن السلاح الثقيل الذي سلمته "الإمارات لمليشيات الانتقالي يقتل اليمنيين. هذا السلاح ينشر الفوضى، وقاد انقلابا على مؤسسات الدولة، ويعتبر السلاح الإماراتي أحد عوامل إعاقة تحقيق السلام وتنفيذ اتفاق الرياض".

هذا السلاح الثقيل الذي سلمتة دويلة الإمارات لمليشيات الانتقالي يقتل اليمنيين هذا السلاح ينشر الفوضى هذا السلاح قاد انقلاب على مؤسسات الدولة ويعتبر السلاح الإماراتي أحد عوامل إعاقة تحقيق السلام وتنفيذ اتفاق الرياض #سلاح_الانتقالي_يعيق_السلام pic.twitter.com/Gkey0Gtn4O — مختار الرحبي (@alrahbi5) December 14, 2019

أما المحلل السياسي اليمني مصطفى القطيبي فقال إنه "بعد مرور قرابة شهرين على اتفاق الرياض ما زال الانتقالي يعرقل تنفيذ الاتفاق ويختلق العراقيل ولا يريد أن يتخلى عن مليشياته المسلحة وسلاحه لذا نهيب بالأشقاء في المملكة الضغط لسرعة تنفيذ الاتفاق لأن التباطؤ في التنفيذ له نتائج سلبية".

بعد قرابة شهرين على إتفاق الرياض ما يزال الإنتقالي يعرقل تنفيذ الإتفاق ويختلق العراقيل ولا يريد أن يتخلى عن مليشياته المسلحة وسلاحه لذا نهيب بالاشقاء في المملكة الضغط لسرعة تنفيذ الإتفاق لإن التباطؤ في التنفيذ له نتائج سلبية وعليهم ان يدركوا ان ⤵️#سلاح_الانتقالي_يعيق_السلام — مصطفى القطيبي Mustafa Al-Qutaibi🇾🇪 (@mst1230001) December 14, 2019

ويرى الصحفي اليمني محمد دبوان المياحي أن "قاعدة ألف باء في السياسة تقول: لا قيمة لأية دولة لا تحتكر السلاح الثقيل ولا سيادة مكتملة لحكومة تتنازع شرعيتها جماعات مليشياوية خارجة عن القانون".

قاعدة ألف باء في السياسة تقول:لا قيمة لأي دولة لا تحتكر السلاح الثقيل ولا سيادة مكتملة لحكومة تتنازع شرعيتها جماعات مليشاوية خارجة عن القانون، التحالف يريد دولة مسلوقة بلا أنياب؛كي يسهل إخضاعها في أي لحظة، ولهذا خلق الانتقالي ومونه بالمال والسلاح#سلاح_الانتقالي_يعيق_السلام — محمد دبوان المياحي (@almaiahy2468) December 14, 2019

دائما وابدا العصابات المسلحةلا تلتزم باي اتفاقيات ولاعهود ولا مواثيق

فقط تستخدمها لتعيد ترتيب صفوفها او لانقاذها من الهزيمةوالهلاك

والحكومه والشعب اليمني عندهم الكثير من التجارب بهذ الشي من عام 2003 للان

ولكن بعض المسؤلين يمكن عندهم مناعه ضد الفهم #سلاح_الانتقالي_يعيق_السلام — الرادع اليمني (@Ahmad22264886) December 15, 2019

لن ينجح #اتفاق_الرياض والإمارات لاتزال تحرك مليشياتها في عدن التحالف العربي الذي تدخل في اليمن لأهداف سامية دعم الشرعية لاستعادة سيطرتها والقضاءعلى الإنقلاب الحوثي، الإمارات تعكس المسار تخدم #إيران تبحث عن اطماع تصرفاتها ضد اليمن وضد السعودية#سلاح_الانتقالي_يعيق_السلام — علي العقبي Ali_Alaqabi (@alialaqabi370) December 14, 2019

https://twitter.com/noooooooooooooc/status/1205887751196958720?ref_src=twsrc%5Etfw