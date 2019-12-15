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سياسة

يمنيون يتهمون الإمارات بتسليح الانفصاليين لإفشال اتفاق الرياض

مراسم التوقيع التي جرت في الرياض
مراسم التوقيع التي جرت في الرياض
15/12/2019

اتهم مغردون يمنيون الإمارات بتسليم السلاح للمجلس الانتقالي الجنوبي رغبة منها في نشر الفوضى.

وعبر المغردون عن اعتقادهم بأن المجلس الانتقالي الجنوبي لا يستطيع القيام بأي خطوة ضد الحكومة اليمنية، من دون ضوء أخضر من الإمارات التي تدعمه.

وقال المغردون إن هذا الأمر يعرقل تنفيذ السلام في اليمن من خلال عرقلة اتفاق الرياض، الموقع بين الحكومة من جهة وبين المجلس الانتقالي من جهة أخرى.

وقال مختار الرحبي، ‏‏‏‏‏‏‏‏‏السكرتير الصحفي السابق للرئاسة اليمنية ومستشار وزير الإعلام اليمني إن السلاح الثقيل الذي سلمته "الإمارات لمليشيات الانتقالي يقتل اليمنيين. هذا السلاح ينشر الفوضى، وقاد انقلابا على مؤسسات الدولة، ويعتبر السلاح الإماراتي أحد عوامل إعاقة تحقيق السلام وتنفيذ اتفاق الرياض".

أما المحلل السياسي اليمني مصطفى القطيبي فقال إنه "بعد مرور قرابة شهرين على اتفاق الرياض ما زال الانتقالي يعرقل تنفيذ الاتفاق ويختلق العراقيل ولا يريد أن يتخلى عن مليشياته المسلحة وسلاحه لذا نهيب بالأشقاء في المملكة الضغط لسرعة تنفيذ الاتفاق لأن التباطؤ في التنفيذ له نتائج سلبية".

ويرى الصحفي اليمني محمد دبوان المياحي أن "قاعدة ألف باء في السياسة تقول: لا قيمة لأية دولة لا تحتكر السلاح الثقيل ولا سيادة مكتملة لحكومة تتنازع شرعيتها جماعات مليشياوية خارجة عن القانون".

 

 

 

https://twitter.com/noooooooooooooc/status/1205887751196958720?ref_src=twsrc%5Etfw

 

المصدر : الجزيرة
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