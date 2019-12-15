وزير الخارجية القطري: من المبكر الحديث عن تقدم حقيقي في الحوار مع السعودية

قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في لقاء خاص مع الجزيرة، إنه من المبكر الحديث عن تقدم حقيقي في الحوار مع السعودية.

وأكد وزير الخارجية القطري أن التقدم حدث فقط عبر فتح قنوات اتصال، وأنه من الضروري إيجاد قنوات واضحة لحل مثل هذه الأزمات مستقبلا.

وقال " بدأ فيه قنوات بيننا وبين المملكة العربية السعودية نتمنى أن تأتي بنتيجة إيجابية لشعوبنا".

وتابع أنه "إلى الآن مازالت المسألة في مرحلة مبكرة، فقط هو بداية حديث، وقطر تنظر للأمور بإيجابية".

وأضاف أنه "من المهم أن يصير فهم لما جرى حتى نتجنب أية أزمة في المستقبل بحيث تكون هناك قنوات واضحة لحل مثل هذه الأزمات".

وبشأن العلاقة بين إيران ودول الخليج، قال الوزير إن استعادة مجلس التعاون الخليجي لتماسكه هي اللبنة الأولى لأي حوار إيجابي مع طهران.