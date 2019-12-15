مصريون يتضامنون مع صحفي وناشط مختفين قسريا

طالب مغردون وناشطون السلطات المصرية بالكشف عن مصير الناشط حسن مصطفى، والكاتب الصحفي بدر محمد بدر، المخفيين قسريًا، كما تفاعلوا مع إعادة اعتقال نائب رئيس حزب مصر القوية محمد القصاص.

وأطلق مغردون وسم (#حسن_مصطفى_فين؟) بعد اختطاف الناشط الحقوقي من مقر عمله بمحافظة الإسكندرية، من قبل قوات الأمن قبل أيام.

وقال المحامي والسياسي المصري خالد علي عبر حسابه على موقع فيسبوك، إن قوات الأمن في الإسكندرية، اعتقلت حسن مصطفى، مساء الأربعاء، وأن مكان احتجازه غير معلوم.

وتفاعل المصريون كذلك عبر وسم (#أين_الصحفي_بدر_محمد_بدر)، بعد اختفائه منذ الثلاثاء قبل الماضي، عقب حصوله على قرار إخلاء سبيل من نيابة أمن الدولة العليا.

وكانت زوجة الصحفي بدر، البرلمانية المصرية السابقة عزة الجرف، قالت الأحد الماضي عبر حسابها على تويتر، إن السلطات المصرية قامت بإخفاء زوجها منذ الثالث من الشهر الجاري، بعد صدور قرار بإخلاء سبيله من النيابة العامة.

اخفاء زوجي الصحفي الأستاذ بدرمحمد بدر (٦١ عام) من معتقله بعد الحصول على اخلاء سبيل من النيابة بعد ٣سنوات اعتقال بدون زيارة أو عرض على الطبيب، زوجي يعاني من العديد من الأمراض ومنذ الثلاثاء الماضي لا نعلم أين هو؟! #الاخفاء_القسري_جريمة #أين_الصحفي_بدر_محمد_بدر #الصحافة_ليست_جريمة pic.twitter.com/3Xg4CgwqX9 — Azza El-Garf (@AzzaElGarf) December 7, 2019

منذ ٣/١٢ وزوجي الصحفي الأستاذ بدر محمد بدر مختفي قسريا بعد اعتقاله ما يقارب ٣سنوات بدون زيارة. استودعه الله الذي لا تضيع عنده الودائع هو ومن في مثل حاله. لن ننكسر وسننتصر #الاخفاء_القسري_جريمة #أين_الصحفي_بدر_محمد_بدر #الصحافة_ليست_جريمة #الحق_أقوى_ومنتصر pic.twitter.com/6WwpIXEf7B — Azza El-Garf (@AzzaElGarf) December 13, 2019

كما غرد إسلام بدر، نجل الصحفي المختفي يعبر عن قلقه على حالته الصحية بعد قرابة ثلاث سنوات من الاعتقال.

يشار إلى أن الصحفي بدر اعتقل في مارس/ آذار 2017، بعد اتهامه بنشر أخبار كاذبة.

بعد قرابة اعتقال والدي لثلاث سنوات، نعود لنَكتُب مرة أخرى أن والدي الصحفي القدير بدر محمد بدر، المشهود له بحُسن الخُلق وفصاحة الرأي، البالغ مِن العُمر ٦١ عاماً، لا نعلم أي شيء عن صحته أو عن حياته أو حتى مكان احتجازه منذ أربعة أيام. #بين_الشبل_وأبيه#أين_الصحفي_بدر_محمد_بدر pic.twitter.com/Rs8N8WmyDH — إسلام بدر (@islam4badr) December 7, 2019

في السياق، أدان حقوقيون إعادة حبس نائب رئيس حزب مصر القوية محمد القصاص، وذلك بعد إعادة عرضه على نيابة أمن الدولة العليا على ذمة قضية جديدة.

ووجهت النيابة لمحمد القصاص، بحسب محاميه، تهمة عقد اجتماعات داخل السجن، رغم حبسه احتياطيًا منذ أكثر من 22 شهرًا حبس انفرادي في سجن شديد (الحراسة 2).

وتفاعل المغردون على وسم (#الحرية_لمحمد_القصاص) مطالبين بالإفراج عنه وإنفاذ القانون والتوقف عن الاعتقال التعسفي للمعارضين.

وكانت السلطات المصرية اعتقلت القصاص في فبراير/شباط 2018 بعد دعوته لمقاطعة الانتخابات الرئاسية.

أبرز التفاعلات مع اختفاء مصطفى وبدر واعتقال القصاص:

https://twitter.com/ZenzanaVoice/status/1205770985280081922?ref_src=twsrc%5Etfw

#الاختفاء_القسري_جريمة#حسن_مصطفي_فين

علي فكرة هاشتاج حسن مصطفي فين مش علشان احنا مش عارفين هو فين لا خالص والله ابدا بس علشان انتم ولد كلب خطفينه و حرمينه من ابسط حقوق ليه نهيك عن اصلا مافيش اي سبب او تبرير للخطف ده و الاعتقال يا مجرمين يابلطجية https://t.co/0Xaj3xAaMn — Nourhane Bakir (@Nour_Bakir) December 13, 2019

دي مش دولة مؤسسات .. دي دولة عصابات اللي تخطف الناس من بيوتها وتخفيهم … #الإخفاء_القسري جريمة#حسن_مصطفي_فين https://t.co/DJRpxY7RA9 — نادية … خليك في البيت (@morgana_alybaba) December 12, 2019

#أين_الصحفي_بدر_محمد_بدر

لم يكتفوا باعتقاله دون جناية بل عمدوا إلى إخفائه !!!

ألهذا الحد تخافون أصحاب الأقلام الشريفة ! — عائشة (الحساب البديل) (@lifeispainah) December 12, 2019

الصحافة ليست جريمة

لا لخطف وإخفاء الصحفيين

لن تمنعوا الكلمة

كلنا صحفيون

كلنا بدر محمد بدر #أين_الصحفي_بدر_محمد_بدر pic.twitter.com/I35FBUOULH — diaa.yaseen (@diaayseen) December 12, 2019

https://twitter.com/Adal94043175/status/1205175992878276608?ref_src=twsrc%5Etfw

#أين_الصحفي_بدر_محمد_بدر صحفى شريف مهنته توضيح الحقيقه يسجن ويختفى اما من يدلس ويضلل ويفبرك ترفع له القبعه وحسرتاه — حافى فى زمن الجزم (@vnsHuw7aiKM00iI) December 12, 2019

يستنكر مركز القاهرة التحقيق مع نائب رئيس حزب #مصرالقوية @MisrAlQawia في قضية جديدة عقب إخلاء سبيله منذ أيام. فمنذ قليل أجلت نيابة امن الدولة التحقيق مع #محمدالقصاص لجلسة الأحد المقبل، بزعم تنظيمه لاجتماعات داخل محبسه بالرغم من حبسه انفراديا طيلة 22 شهرا داخل سجن مشدد الحراسة. pic.twitter.com/aMbou1VDhO — CIHRS (@CIHRS_Alerts) December 12, 2019

https://twitter.com/TarekHussein22/status/1205136842087161856?ref_src=twsrc%5Etfw